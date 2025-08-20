Doanh nghiệp tại Đà Nẵng được khuyến khích ẩn danh phản ánh tiêu cực

Các tổ chức, doanh nghiệp có thể ẩn danh phản ánh hành vi thiếu chuẩn mực của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhằm "nói không với tiêu cực".

Ngày 20/8, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) đã thông báo công khai các kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh và kiến nghị ẩn danh từ tổ chức, doanh nghiệp, nhằm khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ thông tin.

Một góc Khu công nghệ cao TP Đà Nẵng, nơi đặt trụ sở DSEZA. Ảnh: Nguyễn Đông

Doanh nghiệp có thể gửi phản ánh qua 5 kênh: gọi điện thoại trực tiếp đến số 02363.666.117; email: phananh@dseza.gov.vn; bỏ thư tại hộp thư kín đặt tại trụ sở DSEZA; gửi trực tuyến trên website dseza.danang.gov.vn; hoặc quét mã QR được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Nội dung phản ánh nên bao gồm thời gian, địa điểm, tên cán bộ liên quan (nếu có) và mô tả hành vi tiêu cực như gây phiền hà trong giải quyết hồ sơ, gợi ý sử dụng dịch vụ trung gian ngoài quy trình, có dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu hoặc kéo dài thời gian xử lý không rõ lý do cũng như các hành vi tiêu cực khác.

DSEZA cam kết không truy xuất danh tính người phản ánh, không đối chất hay làm lộ nguồn tin, xử lý nghiêm minh, công tâm nếu phát hiện sai phạm của cán bộ, công chức.

Theo DSEZA, việc mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh nhằm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Mỗi ý kiến đóng góp là cơ sở để cơ quan quản lý bảo vệ quyền lợi chính đáng, tăng tính minh bạch và nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc UBND TP Đà Nẵng, chịu trách nhiệm quản lý, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu công nghệ thông tin tập trung, cùng hệ thống các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố như Hòa Khánh, Hòa Cầm, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Hòa Khánh mở rộng, Khu dịch vụ thủy sản và các khu công nghiệp mới tiếp nhận từ Quảng Nam (cũ) như Điện Nam - Điện Ngọc, Đông Quế Sơn, Thuận Yên.

DSEZA đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, bền vững cho khu vực miền Trung.

Nguyễn Đông