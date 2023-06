Doanh nghiệp Singapore mua lại chuỗi nhà hàng, cà phê của Novaland

Công ty Nova F&B, chuyên cung cấp dịch vụ ẩm thực tại các dự án do Novaland phát triển, được doanh nghiệp Singapore mua lại thông qua sự sắp xếp của VinaCapital.

Thông tin trên vừa được quỹ đầu tư VinaCapital xác nhận nhưng danh tính bên mua cũng như giá trị thương vụ không được công bố.

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Novaland đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn diện để tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản.

Trước thương vụ này, Nova F&B có 18 thương hiệu đang hoạt động. Nhiều thương hiệu trong số đó do doanh nghiệp này tự xây dựng như Dynasty House, Phindeli, Mojo Boutique Coffee, Shri Restaurant & Lounge. Một số khác như Jumbo Seafood, Sushi Tei, Gloria Jean’s Coffees được phát triển thông qua hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

Thông qua sự giới thiệu của VinaCapital, sau khi mua lại, phía đối tác Singapore đã thuê IN Hospitality quản lý và vận hành Nova F&B. IN Hospitality là đơn vị sở hữu trung tâm hội nghị, tiệc cưới GEM Center và White Palace tại TP HCM. Bà Nguyễn Thanh Hà Ngọc, Tổng giám đốc IN Hospitality cũng trở thành người đại diện pháp luật và Tổng giám đốc Nova F&B.

Nhà hàng Dynasty House, một trong những thương hiệu do Nova F&B phát triển. Ảnh: Website doanh nghiệp

Ông Andy Ho - Tổng giám đốc VinaCapital cho biết Nova F&B sẽ được đổi tên thành IN Dining. "VinaCapital là cổ đông của IN Holdings (công ty mẹ của IN Hospitality) trong 4 năm qua nên chúng tôi hiểu rõ năng lực và nhìn ra cơ hội khi giới thiệu cho đối tác Singapore", ông Andy Ho nói.

Theo ông Andy Ho, ngành F&B (dịch vụ ẩm thực và đồ uống) ở Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt từ làn sóng đầu tư nước ngoài. Ông dẫn chứng doanh số phân khúc nhà hàng full-service (hình thức phục vụ tại bàn) năm ngoái tăng 12% so với cùng kỳ, còn phân khúc cà phê và quán bar tăng 40%.

"Hiện tại, về chuỗi nhà hàng thì Golden Gates là đơn vị dẫn đầu về mặt độ phủ, quy mô cửa hàng và doanh thu. Nếu Golden Gates tập trung vào các thương hiệu trung cấp thì IN Dining hướng tới khách hàng ở phân khúc cao hơn", ông Andy Ho chia sẻ và nhận định IN Dinning sẽ nhanh chóng mở rộng trong vòng 24 tháng kể từ lúc đổi chủ.

Phương Đông