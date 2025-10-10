Doanh nghiệp sẽ được cấp 'quota' xuất nhập khẩu vàng hàng năm

Đơn vị được kinh doanh vàng miếng sẽ được cấp hạn mức xuất, nhập khẩu hàng năm và phải báo cáo doanh số giao dịch cho Ngân hàng Nhà nước.

Thống đốc vừa ký ban hành Thông tư 34 hướng dẫn một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232). Thông tư có hiệu lực từ 10/10.

Doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có nhu cầu cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng gửi bộ hồ sơ về Ngân hàng Nhà nước. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng cho đơn vị hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do).

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Tùy vào mục tiêu chính sách tiền tệ và cung - cầu vàng trong từng thời kỳ, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước, hoạt động xuất, nhập khẩu, nhà điều hành sẽ điều chỉnh tổng hạn mức hằng năm.

Trên cơ sở này, nhà điều hành sẽ cấp quota cho từng doanh nghiệp và ngân hàng theo quy mô vốn, tình hình xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, tình hình sử dụng vàng nguyên liệu tùy theo mục đích.

Thống đốc quyết định thành lập Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Thời hạn xây dựng, cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng chậm nhất ngày 15/12 hàng năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cũng cần báo cáo doanh số về Ngân hàng Nhà nước, định kỳ hằng ngày hoặc khi cần thiết.

Hệ thống dữ liệu của đơn vị có giấy phép kinh doanh hoặc sản xuất vàng miếng phải kết nối cung cấp thông tin về mức giá niêm yết, khối lượng mua bán, giá trị giao dịch... cho Ngân hàng Nhà nước. Các doanh nghiệp và ngân hàng cũng phải niêm yết công khai giá vàng miếng tại địa điểm kinh doanh hoặc trên trang thông tin điện tử.

Cuối tháng 8, Chính phủ ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đây là lần đầu tiên sau hơn chục năm qua, chính sách quản lý thị trường vàng xoay trục.

Từ việc nhà nước độc quyền vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện.

Ngân hàng, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có giấy phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này. Họ cũng phải đáp ứng điều kiện về vốn, với doanh nghiệp là từ 1.000 tỷ đồng trở lên, ngân hàng từ 50.000 tỷ. Dự kiến có khoảng 8 ngân hàng và 3 doanh nghiệp gồm PNJ, DOJI và SJC đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ để sản xuất vàng miếng.

Ngoài ra, các đơn vị này phải không trong diện bị xử phạt hành chính về kinh doanh vàng hoặc bị phạt nhưng đã khắc phục xong hậu quả. Họ cũng cần có quy định nội bộ về sản xuất vàng miếng như quy trình nhập nguyên liệu, sản xuất, giám sát, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Quỳnh Trang