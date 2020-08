Doanh nghiệp nước ngoài chuộng khẩu trang Việt

Đơn hàng quốc tế tăng vọt khi có nhiều ca Covid-19

Làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai đang trở thành mối đe doạ dịch tễ khắp thế giới. Tại nhiều nước, lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng được ban hành. Đơn hàng nhập khẩu khẩu trang Việt từ nước ngoài tăng đột biến.

Lãnh đạo Dr. Seven cho biết, chỉ trong vòng hai tuần trở lại đây, công nhân sản xuất khẩu trang của công ty phải làm luôn tay trên 20 dây chuyền. Mục tiêu để đáp ứng các đơn hàng lớn nhỏ của khách Australia Mỹ, châu Âu, cũng như nhiều đối tác Việt gom hàng để xuất ra thế giới. Đơn nhỏ thì vài triệu, đơn lớn đến vài chục triệu chiếc.

"Ngoài lợi thế giá rẻ, khẩu trang Việt còn ghi điểm vì sự 'thất sủng' của mặt hàng này ở một số nước trên trường quốc tế", lãnh đạo Dr. Seven nói.

Công nhân làm hết công suất để đáp ứng đơn hàng khẩu trang xuất khẩu.

Lãnh đạo Dr. Seven cho biết làm việc với đối tác nước ngoài không dễ dàng. Trái múi giờ, nhiều cuộc trao đổi trực tiếp qua điện thoại phải diễn ra vào sáng sớm. Đối tác thường thận trọng đi qua nhiều bước như: yêu cầu xem hình ảnh công ty, nhà xưởng, các chứng chỉ, yêu cầu gửi mẫu sản phẩm sang tận nơi, xem xét kỹ càng trước khi quyết định đặt hàng.

Theo bà Trân Hà - Giám đốc Công ty cổ phần Dr. Seven - doanh nghiệp nhập khẩu nước ngoài là các đối tác lâu dài, với đơn hàng lớn. Họ đặc biệt quan tâm đến việc sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn, sức khỏe, cũng như bảo vệ môi trường. Đối tác nước ngoài cũng đánh giá cao khi Dr. Seven đạt kết quả kiểm nghiệm sản phẩm bảo hộ y tế từ phòng thí nghiệm uy tín như Tuv Sud.

Sản phẩm được đảm bảo chất lượng bằng cách đạt hàng loạt chứng chỉ quốc tế.

Bà Trân Hà cho biết thêm, "Tấm vé thông hành" của doanh nghiệp khẩu trang Việt như Dr. Seven không chỉ là các chứng chỉ quốc gia, mà còn ở một số chứng chỉ quốc tế quan trọng như CE (châu Âu) hay FDA (Mỹ).

Các sản phẩm xuất khẩu nhiều nhất hiện nay vẫn là khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ y tế hay tấm bảo vệ mặt. Các sản phẩm này sau khi được xuất đi sẽ đi thẳng vào nhiều chuỗi bán lẻ lớn, bệnh viện, hoặc phân phối trong cộng đồng.

Tận dụng nguyên liệu trong nước; nhập Hàn Quốc, Ấn Độ

Bà Trân Hà chia sẻ: "Tại Dr. Seven, sản phẩm chủ lực bên cạnh khẩu trang kháng bụi và kháng khuẩn là khẩu trang y tế. Theo tiêu chuẩn ASTM của Mỹ, khẩu trang y tế được phân làm 3 cấp độ từ thấp đến cao nhất. Hiện khẩu trang y tế của Dr. Seven đạt cấp độ 3, đây cũng được xem là cấp độ cao nhất, đảm bảo an toàn khi sử dụng trong môi trường rủi ro lây nhiễm cao, và cấp độ ngừa lây nhiễm cũng cao, nếu sử dụng đúng cách".

Chất lượng sản phẩm khẩu trang cũng như đồ bảo hộ y tế của công ty được kiểm soát gắt gao ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào. Không chỉ tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công ty còn nhập khẩu hàng chất lượng từ các thị trường châu Á uy tín khác. "Dr. Seven được nhiều đối tác khá hài lòng khi biết nguồn nguyên liệu làm nên chiếc khẩu trang đến từ trong nước và nhập từ Hàn Quốc, Ấn Độ. Công ty cam kết không sử dụng nguyên liệu Trung Quốc kém chất lượng", bà Trân Hà nói.

Dây chuyền sản xuất đầu tư hàng chục tỷ đồng, nguyên liệu chất lượng cao.

Làm hàng xuất khẩu dễ gặp rủi ro ở khâu nguyên liệu, nhất là khi thị trường trong nước biến động bất thường. Chủ động nhập kho số lượng lớn là cách mà Dr. Seven dùng để đối phó với tình trạng khan hiếm nguyên liệu, hoặc nguyên liệu bị "thổi giá". Lợi thế này cũng đến từ việc các đơn hàng nước ngoài đều là lâu dài, số lượng lớn.

Hiện Dr. Seven có hai xưởng sản xuất rộng 7 ha, công suất tối đa tới 3 triệu sản phẩm mỗi ngày, nên việc chủ động nguồn nguyên liệu, không để máy trống là điều rất quan trọng. Nhờ thế các đối tác nước ngoài cũng yên tâm hơn khi làm việc cùng Dr. Seven.

Hai cơ sở sản xuất của công ty hiện toạ lạc tại quận 12, TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu đang chạy hết công suất. Dây chuyền sản xuất trong các nhà máy được đầu tư chuyên nghiệp, bàn bản, trị giá hàng chục tỷ đồng.