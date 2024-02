Doanh nghiệp niêm yết tăng hơn 30% lãi ròng quý cuối 2023

Kinh doanh khởi sắc trở lại và nền thấp của năm trước giúp lợi nhuận quý IV/2023 của các doanh nghiệp niêm yết tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty chứng khoán VNDirect vừa có báo cáo cập nhật về lợi nhuận quý IV các doanh nghiệp niêm yết. Sự kỳ vọng vào kết quả khả quan trong quý cuối cùng, theo nhóm phân tích, cũng là động lực để đưa thị trường chứng khoán phục hồi trở lại sau đợt bán tháo mạnh trong quý III.

Theo VNDirect, tính tới 5/2, 1.128 công ty niêm yết và giao dịch trên HSX, HNX và thị trường UPCoM đã công bố báo cáo tài chính, với tổng lợi nhuận ròng tăng hơn 30% cùng kỳ, nhờ hoạt động kinh doanh khởi sắc trở lại và yếu tố mức nền thấp của năm trước.

Thép và ngân hàng là những ngành đóng góp tăng trưởng hàng đầu. Các doanh nghiệp thép tiếp tục có một mùa kinh doanh tích cực khi nhiều công ty có kết quả khả quan trong quý IV, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận lỗ. Tổng lợi nhuận ròng ngành Thép tăng 26,7% so với quý III.

Sự cải thiện này đến từ việc biên lợi nhuận gộp tăng nhờ chi phí đầu vào giảm, quản lý hàng tồn kho tốt hơn và sản lượng tiêu thụ cải thiện.

Lãi ròng của nhóm ngân hàng trong ba tháng cuối năm tăng 22,5% so với cùng kỳ, nhờ tín dụng được đẩy nhanh, thu nhập ngoài lãi (thu nhập từ phí, hoạt động ngoại hối) tăng mạnh, và chi phí trích lập dự phòng giảm 5%.

Bất động sản không quá tiêu cực. Lãi ròng quý cuối 2023 của ngành này giảm gần 20% cùng kỳ và hơn 24% so với quý III. Nhưng theo VNDirect, số liệu thực tế có vẻ tốt hơn so với thống kê.

Sự suy giảm chủ yếu tới từ doanh thu và lợi nhuận của Vinhomes (VHM), lần lượt là 72% và gần 91% cùng kỳ, bởi yếu tố nền cao của năm trước. Lãi ròng 2023 của doanh nghiệp đầu ngành vẫn tăng trưởng khoảng 15%. Nếu loại VHM ra khỏi rổ thống kê, lãi ròng ngành bất động sản của nhóm doanh nghiệp niêm yết tăng gần 132% cùng kỳ.

Điện và bán lẻ vẫn chịu áp lực tiêu cực. Lợi nhuận ngành điện giảm gần 33% do sản lượng thấp từ các nhà máy thủy điện bởi hiện tượng El Nino, còn điện than không đạt hiệu suất cao khi xảy ra sự cố tại nhiều tổ máy. Doanh nghiệp bán lẻ cũng ghi nhận mức giảm mạnh, do cạnh tranh giá gay gắt giữa các công ty lớn vẫn hiện hữu. Tuy vậy, nhờ nhu cầu có dấu hiệu hồi phục, lợi nhuận ngành này tăng trưởng gần 43% so với quý III.

Minh Sơn