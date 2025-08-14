Doanh nghiệp nhựa 65 tuổi sắp phá sản

Tòa án mở thủ tục phá sản với Rạng Đông Holding (doanh nghiệp 65 tuổi) do mất khả năng thanh toán dù trước đây họ từng là doanh nghiệp hàng đầu về ngành nhựa.

Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (Nhựa Rạng Đông - RDP) vừa cho biết đã nhận quyết định mở thủ tục phá sản từ Tòa án Nhân dân TP HCM. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án xem xét đơn yêu cầu từ Công ty cổ phần Rạng Đông Films (công ty con của RDP). Trong 30 ngày, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nêu cụ thể tổng số nợ RDP phải trả, khoản tiền lãi, tiền bồi thường theo hợp đồng.

Trước đó vào cuối tháng 1, RDP đã nhận thông báo từ Tòa án Nhân dân TP HCM về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản từ Rạng Đông Films với lý do RDP mất khả năng thanh toán. Tòa án yêu cầu công ty giải trình nguyên nhân, kê khai tài sản, danh sách chủ nợ và người mắc nợ.

Dây chuyền sản xuất màng nhựa trong dẻo của Rạng Đông Holding. Ảnh: RDP

Nhựa Rạng Đông đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Doanh nghiệp này đã tiến hành họp đại hội thường niên hai lần nhưng đều bất thành do tỷ lệ cổ đông tham dự rất thấp, chỉ quanh 15% và không lãnh đạo nào xuất hiện. Một trong những lý do được đại diện công ty nêu là không gửi thư mời lần 2 vì họ chưa thanh toán 55 triệu đồng cho bưu điện ở đợt gửi thư lần đầu.

Thời gian qua, RDP liên tục lỡ hẹn công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên, quý III, quý IV, báo cáo tình hình quản trị công ty và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Khi bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM nhắc nhở hồi tháng 2, CEO Huỳnh Kim Ngân giải thích công ty thiếu nhân sự, đặc biệt là kế toán nghỉ việc hàng loạt.

Đồng thời, bà cũng thừa nhận từ nửa cuối năm trước, tình hình tài chính RDP gặp nhiều khó khăn. Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp bị nhảy nhóm nợ xấu trên hệ thống tín dụng quốc gia, kéo theo sự khó khăn trong hoạt động của các công ty con, công ty thành viên. Tất cả đều đang dừng hoạt động.

Cùng thời điểm, Chủ tịch Hồ Đức Lam (em trai bà Hồ Thị Kim Thoa - cựu thứ trưởng Bộ Công Thương đang bị truy nã) và 4 thành viên còn lại trong Hội đồng quản trị cùng lúc xin từ nhiệm. Điều này khiến Hội đồng quản trị của Nhựa Rạng Đông không còn bất kỳ thành viên nào.

Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhựa Rạng Đông. Ảnh: RDP

Cuối tháng 4, cổ phiếu RDP bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE. Sau khi chuyển sang UPCoM, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) lập tức đưa mã chứng khoán này vào diện đình chỉ giao dịch vì doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Sau đó đến giữa tháng 7, HNX cảnh báo công ty khi chưa họp đại hội thường niên năm nay. Cổ phiếu RDP đang bị đình chỉ ở mức giá 1.300 đồng một đơn vị.

Nhựa Rạng Đông thành lập năm 1960, từng là một trong các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất nhựa. Giai đoạn trước năm 2016, công ty lãi hàng chục tỷ đồng. Sau đó RDP chuyển sang mô hình holding (công ty mẹ có nhiều công ty con) và đầu tư thêm bất động sản, khu công nghiệp. Năm 2019, đỉnh lợi nhuận được thiết lập với hơn 70 tỷ đồng rồi trồi sụt những năm sau đó.

RDP báo lỗ kỷ lục gần 147 tỷ đồng năm trước, lỗ lũy kế gần 206 tỷ đồng và có số nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn gần 122 tỷ đồng. Các yếu tố này dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Cũng trong năm 2023, Nhựa Rạng Đông phải bồi thường hơn 178 tỷ đồng vì thua kiện Sojitz Planet - đơn vị từng là đối tác chiến lược của họ - về hợp đồng mua bán cổ phần.

Lần gần nhất RDP công bố thông tin là nửa đầu năm 2024. Thời điểm đó, lợi nhuận vẫn âm hơn 64,5 tỷ đồng và nợ hàng chục tỷ đồng tiền thuế.

Tất Đạt