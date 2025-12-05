Doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ cắt giảm 120.000 việc làm trong tháng 11

Các doanh nghiệp tư nhân nhỏ ở Mỹ cắt giảm 120.000 việc làm trong tháng trước, khi môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Automatic Data Processing (ADP), một trong những nhà cung cấp dịch vụ nhân sự và xử lý bảng lương lớn nhất tại Mỹ, ngày 3/12 cho biết các doanh nghiệp tư nhân quy mô vừa và lớn của nước này tạo thêm 90.000 việc làm trong tháng 11, nhưng tổng số việc làm của Mỹ vẫn giảm 32.000, do đà sa thải ở các doanh nghiệp nhỏ.

Các doanh nghiệp nhỏ, với quy mô dưới 50 nhân viên, đã cắt giảm tới 120.000 việc làm trong tháng qua. Bà Nela Richardson, nhà kinh tế trưởng của ADP, mô tả số liệu việc làm tháng 11 là sự "chững lại mang tính rộng khắp".

Theo giới quan sát, các doanh nghiệp nhỏ có ít tiền và nguồn lực hơn các công ty lớn để đối phó với chi phí tăng do thuế quan, hóa đơn tiện ích cao và những sức ép kinh tế khác, nên phải cắt giảm nhân sự. Các ngành chịu ảnh hưởng nặng nhất là sản xuất, dịch vụ thông tin, dịch vụ chuyên môn/hỗ trợ.

Hội chợ việc làm ở Chicago, Mỹ, hồi tháng 6. Ảnh: WSJ

Liên minh Main Street gồm 30.000 chủ doanh nghiệp nhỏ cho rằng chính sách của Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa là nguyên nhân gây ra những điều kiện khó khăn hiện nay.

"120.000 việc làm trong doanh nghiệp nhỏ mất đi trong tháng 11 phản ánh tác động dai dẳng từ các chính sách kinh tế dưới thời ông Trump", Richard Trent, lãnh đạo Main Street, nói. "Các cuộc chiến thương mại, cắt giảm y tế và ưu đãi thuế cho các tập đoàn lớn khiến doanh nghiệp trong liên minh gặp khó trong tuyển dụng và mở rộng quy mô hoạt động".

Tốc độ tuyển dụng cũng chậm lại ở nhóm doanh nghiệp vừa và lớn, dù các công ty này vẫn ghi nhận mức tăng ròng về số vị trí tuyển dụng.

"Các doanh nghiệp nhỏ, công ty gia đình là những đơn vị đang phải chống chọi với môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn và tâm lý thận trọng của người tiêu dùng", bà Richardson nói.

Đức Trung (Theo NBC News, AP)