Doanh nghiệp nhỏ chật vật vì thuế, phí bảo hiểm ở Mỹ

Một số chủ doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ đối mặt khủng hoảng về khả năng chi trả do chi phí thuế quan, bảo hiểm y tế, năng lượng tăng cao.

Shirley Modlin, chủ sở hữu công ty 3D Design and Manufacturing ở Powhatan, Virginia, nói với CBS News rằng chi phí vận hành tăng cao khiến bà khó có thể tăng lương và cung cấp bảo hiểm y tế cho 10 nhân viên của mình.

Công ty của Modlin chuyên sản xuất linh kiện kim loại cho ngành ôtô, dược phẩm, đồ uống. Bà cho biết sự bất định về mức thuế quan của Mỹ với nhiều mặt hàng nhập khẩu khiến công ty khó dự báo chi phí.

"Cuối năm, nhân viên của tôi đều mong được tăng lương, nhưng tôi không biết có thể tăng bao nhiêu vì vẫn chưa rõ thuế quan sẽ tiếp tục ảnh hưởng ra sao", bà nói. "Nếu không tăng giá bán trong khi chi phí leo thang, lợi nhuận sẽ tiếp tục bị bào mòn".

Phòng Nghiên cứu Ngân sách Yale cho biết các nhà nhập khẩu Mỹ hiện đối mặt mức thuế thực tế trung bình là 16,8%, cao nhất kể từ những năm 1930. Theo Trung tâm Tiến bộ Mỹ (CAP), từ tháng 4 đến tháng 9, các doanh nghiệp nhập khẩu quy mô nhỏ đã phải trả thêm trung bình 25.000 USD mỗi tháng so với cùng kỳ 2024, do chính sách thuế quan của chính phủ.

Automatic Data Processing (ADP), một trong những nhà cung cấp dịch vụ nhân sự và xử lý bảng lương lớn nhất tại Mỹ, ngày 3/12 cho biết các doanh nghiệp tư nhân quy mô vừa và lớn của nước này tạo thêm 90.000 việc làm trong tháng 11, nhưng tổng số việc làm của Mỹ vẫn giảm 32.000, do đà sa thải ở các doanh nghiệp nhỏ.

Shirley Modlin (trái) và David Modlin, chủ sở hữu công ty ở Virginia. Ảnh: CBS News

Các doanh nghiệp nhỏ, với quy mô dưới 50 nhân viên, đã cắt giảm tới 120.000 việc làm trong tháng qua. Bà Nela Richardson, nhà kinh tế trưởng của ADP, mô tả số liệu việc làm tháng 11 là sự "chững lại trên diện rộng" khắp nước Mỹ.

Theo giới quan sát, các doanh nghiệp nhỏ có ít tiền và nguồn lực hơn các công ty lớn để đối phó với chi phí tăng do thuế quan, giá năng lượng cao và những sức ép kinh tế khác, buộc họ phải cắt giảm nhân sự. Các ngành chịu ảnh hưởng nặng nhất là sản xuất, dịch vụ thông tin, dịch vụ chuyên môn/hỗ trợ.

Mối lo lớn khác của Modlin và các nhân viên là các khoản tín dụng thuế cho bảo hiểm y tế theo Obamacare sẽ hết hạn vào cuối năm 2025 và nhiều khả năng không được quốc hội Mỹ gia hạn. Các chuyên gia cảnh báo điều này có thể khiến phí bảo hiểm tăng mạnh đối với hơn 20 triệu người Mỹ.

Nhân viên một công ty giao hàng ở Mỹ. Ảnh: Techxplore

Phân tích công bố tháng 10 của CAP cho thấy 4,4 triệu chủ doanh nghiệp nhỏ và lao động tự do ở Mỹ sẽ phải trả thêm trung bình 1.500 USD cho chi phí bảo hiểm nếu các khoản trợ cấp Obamacare không được gia hạn.

Năm 2024, Modlin hỗ trợ mỗi nhân viên công ty 350 USD một tháng để bù đắp chi phí bảo hiểm y tế. Bà đang phải cân nhắc giữa tăng khoản hỗ trợ này hoặc tăng lương, do không đủ khả năng làm cả hai.

"Khi tôi phỏng vấn các ứng viên xin việc, họ đều nói cần chế độ bảo hiểm y tế tốt hơn nữa. Các chế độ phúc lợi khác của chúng tôi đều rất tốt, nhưng tôi không thể theo kịp chi phí bảo hiểm", bà Modlin nói, lo ngại có thể mất một số thợ giỏi vào tay đối thủ cạnh tranh.

Julie Robbins, giám đốc điều hành của Earthquaker Devices, nhà sản xuất thiết bị hiệu ứng âm nhạc có trụ sở tại Akron, bang Ohio, cho biết chi phí hoạt động của công ty 35 nhân sự này đã tăng khoảng 30% trong năm qua do thuế nhập khẩu của Mỹ tăng mạnh.

Jamie Stillman và Julie Robbins (phải), chủ sở hữu doanh nghiệp ở Akron, Ohio. Ảnh: CBS News

Hai vợ chồng bà mua hàng nghìn linh kiện từ hơn 10 quốc gia để sản xuất thiết bị hiệu ứng âm nhạc tại Ohio. Bà đã phải trả thêm 60.000 USD tiền thuế trong năm nay, và con số này có thể tăng lên ít nhất 180.000 USD vào năm 2026.

Công ty dự kiến tăng giá vừa phải từ tháng 1/2026, trong bối cảnh các nhà cung ứng cũng nâng giá bán. Bà Robbins thừa nhận việc tăng giá sản phẩm có thể khiến một số khách hàng e ngại.

"Không ai có thể tính trước được nhu cầu sẽ bị ảnh hưởng thế nào khi tăng giá, nên chúng tôi luôn cố tránh điều đó", bà nói.

Nhà Trắng và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) không trả lời yêu cầu bình luận về những lo ngại một số doanh nghiệp nhỏ nêu ra.

Bank of America phân tích dữ liệu gần đây từ Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia, cho thấy trong tháng 11, khoảng 34% doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ đã tăng giá bán trung bình, mức tăng được xem là rất bất thường so với các tháng trước.

"Đây là dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp đang chuyển chi phí liên quan đến thuế quan và lạm phát sang người tiêu dùng", các chuyên gia từ Bank of America giải thích.

Đức Trung (Theo CBS News, ABC News, WSJ)