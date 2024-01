Doanh nghiệp Nhật bi quan về kinh tế Trung Quốc

Hơn 1.000 công ty Nhật Bản tại Trung Quốc cho rằng nền kinh tế này năm nay có thể tệ đi hoặc không có cải thiện.

Khảo sát hôm 15/1 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc cho thấy công ty Nhật tại Trung Quốc dự báo triển vọng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới năm nay vẫn u ám. Khoảng 75% trong 1.700 doanh nghiệp được khảo sát cho rằng kinh tế Trung Quốc năm nay tệ đi hoặc không thay đổi.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Đây cũng là điểm đến đầu tư hàng đầu cho các doanh nghiệp Nhật.

Khi được hỏi về việc không đầu tư hoặc giảm đầu tư vào Trung Quốc năm 2023 so với năm trước đó, 48% đưa ra lý do là triển vọng kinh tế bất ổn và nhu cầu yếu. Các công ty cũng lo ngại các quy định của Trung Quốc về an ninh quốc gia và dữ liệu xuyên biên giới.

Dù vậy, nửa số công ty tham gia khảo sát vẫn cho rằng Trung Quốc thuộc top 3 thị trường quan trọng nhất trên toàn cầu năm nay. Phần lớn kỳ vọng môi trường kinh doanh tại Trung Quốc sẽ cải thiện, như giảm quy định về visa và giảm chi phí lao động.

Trung Quốc tuần này dự kiến công bố số liệu GDP quý IV và cả năm 2023. Khảo sát của AFP cho thấy nước này có thể chỉ tăng trưởng 5,2% năm ngoái, thấp nhất kể từ năm 1990, nếu không tính thời kỳ Covid-19. Dù vậy, số liệu này vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng mà Trung Quốc đưa ra hồi đầu năm 2023 là quanh 5%.

Kinh tế Trung Quốc vẫn đang đối mặt nhiều thách thức khi mở cửa lại sau đại dịch. Xuất khẩu của nước này năm ngoái lần đầu giảm sau 7 năm, do nhu cầu bên ngoài yếu. Trong khi đó, nhu cầu trong nước ì ạch khiến nền kinh tế rơi vào giảm phát 3 tháng liên tiếp. Khủng hoảng bất động sản cũng chưa có dấu hiệu cải thiện nhiều.

Năm nay, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, còn 4,5%. Các nhà kinh tế học trong khảo sát của AFP đưa ra con số 4,7%.

Hà Thu (theo AFP, Reuters)