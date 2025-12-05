Doanh nghiệp Mỹ thông báo cắt giảm hơn 1,1 triệu người năm nay

Các doanh nghiệp tại Mỹ công bố kế hoạch cắt giảm hơn 1,1 triệu lao động trong 11 tháng đầu năm, do tái cấu trúc, AI và thuế nhập khẩu.

Ngày 4/12, hãng tư vấn Challenger, Gray & Christmas công bố báo cáo cho thấy trong tháng 11, các doanh nghiệp tại Mỹ công bố kế hoạch sa thải tổng cộng 71.321 lao động. Mức này giảm mạnh so với 153.000 người trong tháng 10, nhưng vẫn đủ kéo tổng việc làm bị cắt giảm trong năm nay lên 1,17 triệu - cao nhất kể từ năm 2020.

Tháng trước, nhà mạng Verizon cho biết cắt giảm hơn 13.000 việc làm. Hãng máy tính HP cũng công khai kế hoạch giảm 6.000 nhân viên.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) được dùng để viện dẫn cho gần 55.000 vị trí bị sa thải năm nay. Các lý do phổ biến khác là thuế nhập khẩu, tái cấu trúc doanh nghiệp, công ty đóng cửa và điều kiện thị trường - kinh tế kém thuận lợi.

"Dù sao, kế hoạch sa thải đã giảm trong tháng 11. Đây là dấu hiệu tích cực", Andy Challenger - chuyên gia tại Challenger, Gray & Christmas nhận định.

Người tìm việc tại một hội chợ việc làm ở Massachusetts. Ảnh: Reuters

Từ sau khủng hoảng tài chính 2008, các doanh nghiệp cũng tránh thông báo cắt giảm nhân sự vào cuối năm. "Trước đây, công ty công bố vào cuối năm, để khớp với thời điểm kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, vài năm gần đây, việc này không được công bố vào các đợt nghỉ lễ", Challenger nói.

Hoạt động tuyển dụng năm nay cũng ảm đạm. Báo cáo của Challenger cho thấy các doanh nghiệp chỉ đăng tuyển gần 498.000 vị trí, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh thị trường việc làm Mỹ gần đây phát đi nhiều tín hiệu suy yếu. Sau điều chỉnh, số việc làm mới tại Mỹ giảm mạnh trong hè này. Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cuối tháng 10 nhận định tăng trưởng việc làm "chậm lại đáng kể" từ đầu năm, cho rằng một phần nguyên nhân là hoạt động nhập cư giảm và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thấp đi.

Ngày 3/12, công ty ADP cho biết khu vực tư nhân tại Mỹ đã cắt giảm 32.000 việc làm trong tháng 11. Đây là mức hạ mạnh nhất trong hơn 2,5 năm. Dù vậy, số liệu của Bộ Lao động Mỹ hôm 5/12 lại chỉ ra số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua bất ngờ giảm xuống 191.000, mức thấp nhất trong hơn 3 năm.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)