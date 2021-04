Doanh nghiệp muốn tuyển sinh viên chủ động

Là nhà tuyển dụng, doanh nghiệp muốn tìm kiếm ứng viên chủ động, định hướng công việc rõ ràng, kỹ năng tốt và nghiêm túc.

Chiều 28/4, hơn 50 đơn vị tuyển dụng tham gia Ngày hội việc làm - Job Fair 2021 do khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức tại một khách sạn ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khách sạn InterContinental Hanoi Lanmark72 tham gia sự kiện vì muốn tìm 8 thực tập sinh làm việc trong ba tháng. Trà My, phòng nhân sự của khách sạn, trực tiếp phỏng vấn ứng viên. My vui khi rất đông sinh viên tới gian hàng và tìm hiểu về công việc. Cô phải in thêm phiếu điền thông tin sau khi 100 tờ đã hết.

My cho biết khách sạn chọn ứng viên dựa theo một vài tiêu chí: Tiếng Anh tốt, thái độ, sự chủ động và nghiêm túc. Ngoại hình sáng giá là một lợi thế nhưng không phải tiêu chí quan trọng. "Sự chủ động của ứng viên được thể hiện qua kỹ năng giao tiếp với nhà tuyển dụng. Sự nghiêm túc, chỉn chu và thái độ cầu thị, khiêm tốn của các bạn cũng sẽ gây ấn tượng với chúng tôi", My chia sẻ.

Vị trí thực tập sinh không có lương nên ban đầu My lo sinh viên sẽ không mặn mà. Nhưng cô khá bất ngờ khi không ai hỏi về lương mà chỉ muốn làm để có kinh nghiệm. Nhiều bạn khiêm tốn, dù CV rất ổn. My từng "săn" được nhiều ứng viên từ những Job Fair như này. Đến giờ, nhiều người vẫn làm việc tại khách sạn.

Có nhiều năm làm công tác tuyển dung, My nhận thấy sinh viên các trường quốc tế biết cách tiếp cận nhà tuyển dụng và không ít bạn sử dụng tiếng Anh trong cuộc trao đổi, trong khi đó, các bạn trường khác thường nhút nhát và rụt rè hơn. Sau buổi chiều gặp gỡ, My đã chấm được một vài ứng viên ưng ý.

My (thứ hai từ trái sang) phát phiếu thông tin và phỏng vấn thực tập sinh chiều 28/4. Ảnh: Bình Minh.

HBR Holdings, tập đoàn về giáo dục, cần những sinh viên chủ động, trách nhiệm, biết nhận sai, chịu thay đổi và học hỏi. Tại buổi phỏng vấn, chị Nguyễn Thái Hà, Trường phòng Tuyển dụng của Hệ thống Anh ngữ Langmaster, thuộc HBR Holdings, gặp nhiều bạn đặt những câu hỏi không có dữ liệu. "Có bạn hỏi em học khoa Quốc tế ra thì có thể làm công việc gì? Cũng có bạn chưa làm, chưa có đóng góp gì cho doanh nghiệp nhưng đã đòi hỏi nhiều thứ", chị Hà cho hay.

Theo chị Hà, doanh nghiệp không sử dụng nhiều kiến thức được đào tạo trong trường mà có kỳ vọng khác. Ở vị trí của người tuyển nhân sự, chị Hà cho rằng các trường nên có các môn học như hiểu mình, tinh thần dịch vụ và làm việc nhóm, giúp sinh viên có kỹ năng cần thiết khi đi xin việc.

Bên cạnh các doanh nghiệp mang đến cơ hội việc làm, một vài đơn vị tới Job Fair để tiếp xúc sinh viên, tư vấn cho các em công việc phù hợp. Là đại diện của công ty Karofi, anh Bùi Toàn Quyền, Trưởng phòng hội tụ nhân tài, không kỳ vọng tuyển được ứng viên, mục đích là gặp gỡ, giới thiệu hình ảnh công ty.

Thông qua trò chuyện, anh Quyền muốn đánh giá kiến thức chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của sinh viên. Kiến thức ở trường sẽ thể hiện việc các em học như thế nào. Chỉ khi nghiêm túc học, các em mới có thái độ làm việc nghiêm túc.

"Những vị trí công ty đưa ra đều đúng ngành học của các bạn khoa Quốc tế, tuy nhiên để đáp ứng được yêu cầu, ứng viên cần có kiến thức, kinh nghiệm và yếu tố về con người nữa. Các bạn mới ra trường chưa phải là đối tượng tiềm năng của chúng tôi", anh Quyền giải thích.

Bình Minh