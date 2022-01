Doanh nghiệp lớn tìm kế sách khôi phục hoạt động du lịch

Bên cạnh nỗ lực của chính phủ và địa phương, các doanh nghiệp "sếu đầu đàn" cũng tiên phong áp dụng các giải pháp để khôi phục hoạt động du lịch.

Từ khi các địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam mở cửa đón khách trở lại, một số điểm đến đã ghi nhận tín hiệu ấm lên từ thị trường.

Một trong những địa chỉ hấp dẫn du khách là đảo Ngọc với hơn 20 chuyến bay mỗi ngày đưa đón khách nội địa. Tính đến ngày 6/1, Phú Quốc đón gần 1.000 khách du lịch quốc tế theo chương trình hộ chiếu vaccine.

Trải nghiệm cáp treo vượt biển Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Theo các doanh nghiệp du lịch, điểm đến này hội tụ những điều kiện phù hợp để du khách trở lại nghỉ dưỡng, trải nghiệm nhờ: cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, có núi, rừng, các bãi biển lọt top đẹp nhất hành tinh, ẩm thực đa dạng...

Thành phố này cũng sở hữu nhiều khu vui chơi giải trí hiện đại như Sun World Hon Thom Nature Park, Aquatopia Water Park, Safari... Đặc biệt, sự xuất hiện của những công trình nghệ thuật như thị trấn Địa Trung Hải, đô thị Sun Grand City New An Thoi hay mới đây là "bảo tàng nghệ thuật" Sun Signature Gallery tái hiện nghệ thuật thời kỳ Mid Century Modern.

Du khách vui chơi tại Sun World Hon Thom Nature Park (Phú Quốc). Ảnh: Sun Group

"Đi cáp treo ra Hòn Thơm, chơi công viên nước, tham quan thành phố Địa Trung Hải hoặc đạp xe trong khuôn viên khách sạn JWMarriot... luôn mang lại cho tôi một suy nghĩ: Phú Quốc đang dần trở thành một nơi đáng sống, là thiên đường nghỉ dưỡng không thua kém hòn đảo nổi tiếng nào trên thế giới", ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Saigon Books chia sẻ.

Dự kiến, từ nay đến Tết Nguyên đán, lượng khách đến Phú Quốc sẽ tiếp tục tăng. "Đến nay, Kiên Giang đón 10 chuyến bay quốc tế với hơn 1.200 khách du lịch, trong đó có Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Uzbekistan... Trong tháng 1, Kiên Giang còn 6 chuyến bay, tháng 2 có khoảng 5 chuyến với khoảng 1.000 khách...", ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Phú Quốc cho biết.

Ngoài Phú Quốc, một số điểm đến như: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa... cũng đang rục rịch phục hồi.

Theo khảo sát 1.853 doanh nghiệp du lịch của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) và VnExpress trong tháng 8/2021, 96% doanh nghiệp du lịch phải ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động. Chỉ có số ít doanh nghiệp còn duy trì hoạt động. Trong bức tranh ảm đạm của ngành du lịch, một số doanh nghiệp lớn đã tìm cách "sống chung với dịch" và nỗ lực khôi phục thị trường.

Sun Group dành hơn 1.000 tỷ đồng hỗ trợ Chính phủ và các địa phương phòng chống dịch. Ảnh: Sun Group

Tập đoàn Sun Group là một ví dụ. Dù phải ngưng hoạt động và gánh chi phí lớn để vận hành, doanh nghiệp vẫn dành hơn 1.000 tỷ đồng hỗ trợ Chính phủ và các địa phương phòng chống dịch theo nhiều cách khác nhau.

Hai năm qua, doanh nghiệp đã xuất hiện ở nhiều điểm nóng dịch bệnh để xây dựng bệnh viện dã chiến, thi công trung tâm hồi sức tích cực, ủng hộ Quỹ vaccine Covid-19 hay hỗ trợ các địa phương thiết bị y tế, lương thực thực phẩm...

Bên cạnh việc chung tay cùng cả nước chống dịch, Sun Group đặt nhiệm vụ trọng tâm là "thay áo mới" các dự án trên cả nước, bổ sung sản phẩm, dịch vụ cao cấp. Đồng thời, đón đầu và dẫn dắt những xu hướng mới của thị trường du lịch và bất động sản ở giai đoạn sau dịch như: du lịch chăm sóc sức khỏe, bất động sản wellness, du lịch không chạm, một chạm...

Hàng loạt dự án mới ra mắt trong hai năm dịch bệnh như: khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh (Quảng Ninh) hay các dự án bất động sản Sun Onsen Village - Limited Edition (Quảng Ninh), "ngôi làng nhiệt đới" Sun Tropical Village (Nam Phú Quốc)...

Hiện, Sun Group tiếp tục kiến tạo nhiều sản phẩm, công trình mới trên khắp ba miền. Tại Phú Quốc là Cầu Hôn, công viên chủ đề với trò chơi tàu lượn siêu tốc khổng lồ bằng gỗ Mộc xà thịnh nộ dự kiến ra mắt năm 2022, hay tại xứ Thanh là khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen dự kiến vận hành năm 2023

"Chúng tôi xác định rằng, nếu ngồi yên chờ giông bão đi qua thì chúng ta có thể bị nhấn chìm trước khi có cơ hội vượt bão. Do vậy, dẫu khó khăn, chúng tôi vẫn quyết tâm lựa chọn thay đổi để thích nghi với tình hình mới", ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group chia sẻ.

Lễ ký kết giữa Sun Group và Vietnam Airlines. Ảnh: Sun Group

Trong nỗ lực khôi phục thị trường khách nội địa, ngày 5/1, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Sun Group đã ký hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2023.

Theo đại diện Sun Group, cú bắt tay giữa hai thương hiệu lớn khởi đầu chiến dịch "Take me to the sun" (tạm dịch: hướng tới mặt trời) quy mô mà tập đoàn này sẽ triển khai thời gian tới, với nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, các gói combo ưu đãi từ các điểm đến của tập đoàn này, nhằm tạo cú hích vực dậy hoạt động du lịch năm 2022.

Mới đây, đại diện Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân cùng các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Sun Group, Vietravel, Thiên Minh Group... đã gửi thư kiến nghị tới Chính phủ công bố thời điểm mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế tới Việt Nam ngay trong đầu tháng 2. Theo kiến nghị này, mốc thực tế để mở cửa hoàn toàn có thể là 31/3 hay 30/4.

Hoài Phong