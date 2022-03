Doanh nghiệp logistics nỗ lực xây cầu cho bà con giữa đại dịch

Ông Trần Thái Duy, Phó chủ tịch UBND xã Trung An, Cờ Đỏ, cho biết xã có diện tích tự nhiên khoảng 1.200 ha với 2.492 hộ (gần 10.000 nhân khẩu). Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên do điều kiện cầu đường hạn chế nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa khó khăn. Lãnh đạo địa phương cùng bà con vui mừng khi được BEST Express và Quỹ Hy vọng hỗ trợ xây cầu kiên cố, góp phần cải thiện dân sinh, giúp người dân đi lại an toàn.