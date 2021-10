Doanh nghiệp logistics nỗ lực khôi phục hoạt động sau giãn cách

Covid-19 tác động mạnh mẽ lên chuỗi cung ứng toàn cầu lẫn trong nước, buộc các doanh nghiệp logistics triển khai sớm những giải pháp phục hồi hậu suy thoái.

Không riêng Việt Nam mà ngành logistics toàn cầu đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19. Theo khảo sát ghi nhận bởi Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), chỉ tính riêng làn sóng dịch thứ tư vừa qua, doanh thu các doanh nghiệp trong ngành hầu hết ghi nhận sụt giảm trung bình 10-30% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có khoảng 15% doanh nghiệp giảm 50% doanh thu so với năm 2019; hơn 50% giảm số lượng dịch vụ logistics trong nước và quốc tế 10-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều nhà máy phải tạm ngưng hoạt động do các lệnh giãn cách, phong tỏa thời dịch. Lượng hàng hóa cần lưu chuyển ít đi, dẫn đến việc vận chuyển và giao nhận giảm theo. Chưa kể hoạt động chuyển phát nhanh trong nước do đại dịch bị trì hoãn, hàng hóa dồn ứ tại các trung tâm xử lý. Nhiều tuyến đường giao nhận bị gián đoạn do phong tỏa kéo dài, thời gian giao hàng khó đảm bảo.

Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp logistics buộc phải sớm đưa ra giải pháp khắc phục các trở ngại trên, sớm đưa hoạt động giao nhận hàng hóa, chuyển phát nhanh nội địa lẫn quốc tế quay về mức tăng trưởng trước dịch. Các đơn vị vận chuyển hầu hết đều tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho nhân viên giao hàng để sớm quay trở lại làm việc trong giai đoạn bình thường mới. Ngoài ra, họ cũng buộc phải tuân thủ đầy đủ quy định của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho cả shipper lẫn khách hàng khi hoạt động trở lại.

Là một trong những doanh nghiệp gặp không ít trở ngại thời dịch và đang trên đà phục hồi hậu suy thoái, BEST Express ngay lập tức thích ứng với tình hình mới và nỗ lực khôi phục hoạt động nhanh chóng để nối lại các tuyến hàng. Doanh nghiệp định hướng phục vụ khách hàng theo tinh thần nhanh chóng, chú trọng chất lượng dịch vụ nhưng phải đảm bảo an toàn và xem đây là ưu tiên hàng đầu.

Trung tâm phân loại của BEST Express tại Việt Nam.

Theo đó, đội ngũ shipper BEST Express đã sớm được triển khai tiêm vaccine hai mũi đủ 14 ngày và luôn tuân thủ 5K khi giao hàng; luôn đeo khẩu trang; giữ khoảng cách 2 m và xịt khuẩn cho gói hàng trước khi giao. Toàn bộ shipper lẫn đội ngũ nhân viên văn phòng, trung tâm phân loại đều được test nhanh mỗi ngày để tránh có ca lây nhiễm trong nội bộ công ty. Chỉ những nhân viên có kết quả xét nghiệm âm tính mới được phân tuyến giao hàng phù hợp.

Nhân viên BEST Express luôn đeo khẩu trang, khử khuẩn kỹ càng, tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19 và xét nghiệm định kỳ âm tính trước khi tiếp xúc với khách hàng.

"Dù dịch bệnh vẫn diễn biến khá phức tạp trên cả nước song BEST Express vẫn quyết tâm hoạt động hết công suất, cố gắng vận chuyển nhanh nhất đến tay khách hàng. Bên cạnh đó, bản thân mỗi shipper luôn tự giác tuân thủ 5K, khử khuẩn đúng quy định để đảm bảo an toàn cho cả khách hàng lẫn bản thân", một nhân viên giao hàng của BEST Express hoạt động thời dịch chia sẻ.

Đại diện BEST Express cho biết đơn vị có niềm tin mạnh mẽ rằng dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt, thành phố sẽ sớm khoẻ lại để hoạt động chuyển phát nhanh được diễn ra nhanh chóng, khách hàng hài lòng, nhịp sống bình thường trở lại.

Thy An

Ảnh: BEST Express