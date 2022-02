Doanh nghiệp logistics bứt tốc nhờ đầu tư hàng chục triệu USD

Đầu tư toàn diện vào hạ tầng vận tải lẫn công nghệ vận hành, tạo nền tảng vững chắc giúp BEST Express bứt tốc giữa đại dịch, phát triển bền vững, toàn diện.

Tính cạnh tranh khốc liệt cùng yêu cầu ngày càng cao của thị trường logistics đòi hòi các doanh nghiệp chuyển phát nhanh thương mại điện tử chuẩn bị những phương án đầu tư toàn diện cả về công nghệ và hệ thống hạ tầng. Chiến lược phù hợp sẽ giúp cải thiện hiệu suất dịch vụ, tiết kiệm chi phí và mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ tối ưu.

Tập đoàn BEST Inc., một trong những ông lớn ngành logistics tại Việt Nam, từ ngày đầu gia nhập thị trường này đã triển khai những chiến lược đầu tư bài bản cùng chính sách vận hành linh hoạt. Đại diện đơn vị cho biết đây là định hướng lâu dài giúp BEST đạt mức tăng trưởng đột phá về mạng lưới và chất lượng dịch vụ chỉ sau hai năm hoạt động tại thị trường nội địa.

Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, để đảm bảo trải nghiệm dịch vụ khách hàng, BEST đã duy trì hoạt động giao nhận hàng kết nối tại các thành phố lớn trên cả nước. Các khách hàng, đối tác của đơn vị vận chuyển này có thể vừa vui Tết đón Xuân, vừa yên tâm nhận đủ hàng hóa, hạn chế tình trạng trì hoãn, dồn ứ.

Phương tiện vận tải cỡ lớn của BEST cho phép vận chuyển hàng chục tấn bưu kiện mỗi chuyến.

Theo đó, hơn 150 bưu cục BEST Express hoạt động xuyên Tết. Hệ thống các trung tâm phân loại hàng hóa trên toàn quốc cũng làm việc liên tục, đáp ứng nhu cầu phân loại và điều phối hàng. Tính riêng trong đợt nghỉ lễ vừa qua, đơn vị đã giao thành công hơn 300.000 bưu kiện, đảm bảo hiệu quả nhu cầu chuyển phát nhanh của khách hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chú trọng đầu tư cộng nghệ và hạ tầng vận tải, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong ngành.

Ông Delvin Fan - Giám đốc vận hành BEST Express Việt Nam cho biết: "Về hạ tầng vận tải, chúng tôi đã đầu tư gần 2 triệu USD vào trang bị 24 đầu kéo cỡ lớn với thùng chứa CIMC 109 m3. Phương tiện cho khả năng vận chuyển hàng chục tấn bưu kiện trong một chuyến hàng, đảm bảo tuyến vận chuyển đường dài Bắc - Nam thông suốt và nhanh chóng. Đến nay, BEST Express đã đầu tư tổng cộng 88 phương tiện vận tải cỡ lớn, tăng khả năng kết nối hàng hóa nhanh và liền mạch giữa các trung tâm phân phối trên toàn hệ thống".

Ông Delvin Fan, Giám đốc vận hành BEST Express Việt Nam (ngoài cùng bên phải) cùng đội ngũ lãnh đạo và cộng sự bộ phận vận hành.

Thời gian tới, BEST dự kiến đầu tư thêm 3 triệu USD, bổ sung hơn 30 phương tiện vận tải khác. Xây dựng đội xe vận tải đông đảo giúp đơn vị chủ động điều phối vận tải, đảm bảo phân bổ phương tiện vận tải kịp thời và linh hoạt, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vận chuyển bưu kiện trên toàn hệ thống, gia tăng hiệu suất giao nhận hàng hóa đến tay khách hàng.

Về công nghệ, ông Delvin Fan cho hay trong năm 2021, đơn vị chuyển phát này đã đổ hơn 20 triệu USD vào xây dựng các trung tâm này. Trong đó, hai trung tâm tọa lạc tại Từ Sơn (Bắc Ninh) và Củ Chi (TP HCM) là hai điểm có quy mô lớn nhất của tập đoàn BEST Inc. tại Đông Nam Á. Tổng diện tích hai trung tâm khoảng 85.000 m2. Tổng vốn đầu tư hơn 13 triệu USD.

Chia sẻ về các công nghệ tự động BEST đang áp dụng, vị Giám đốc cho hay: "Hệ thống tự động mới thay thế hình thức truyền thống cho thấy hiệu quả gia tăng năng suất hoạt động đáng kể. Đơn cử với hệ thống phân loại đai chéo, chỉ mất 0,5 giây hoàn thành phân loại một kiện hàng dưới 3 kg. Các kiện lớn hơn với kích thước phức tạp cũng chỉ mất 2 giây nhờ công nghệ ma trận đa tầng. Nhờ đó hiệu suất xử lý bưu kiện nâng cao gấp 4 lần".

Đồng thời, độ chính xác của phân loại bưu kiện bằng công nghệ tự động BEST Express đang ứng dụng được tăng từ 80% (phân loại thủ công) lên đến hơn 99,9%. Đồng thời tỷ lệ hư hỏng khi phân loại được kiểm soát ở mức nhỏ hơn 0,01% nhờ hệ thống khí nén trợ lực.

Hệ thống phân loại hàng tự động cho phép xử lý hàng hóa nhanh chóng với độ chính xác cao.

Bên cạnh đó, hệ thống dữ liệu ghi nhận khi cân đo, quét hình ảnh tự động... được lưu trữ trên nền tảng đám mây độc quyền BEST Cloud cũng giúp đơn vị kiểm soát hiệu suất hoạt động toàn trình tối ưu. Hiện hiệu suất toàn hệ thống trung tâm phân loại BEST Express đạt mức xử lý 1,8 triệu đơn hàng mỗi ngày. Trong năm 2022, Best Inc.Vietnam dự kiến đầu tư thêm gần 4 triệu USD vào nâng cấp hạ tầng công nghệ tự động hóa tại trung tâm phân loại trên toàn quốc, nâng cao tốc độ xử lý toàn trình,

Với các khoản đầu tư không ngừng vào công nghệ và hạ tầng, đại diện Best Inc. Vietnam cam kết xem đây là thị trường phát triển trọng điểm. "Trong năm nay, BEST tiếp tục mở rộng mạng lưới bưu cục trên toàn quốc, dự kiến đưa thêm 1.500 bưu cục vào hoạt động, phủ sóng dày đặc tại các tỉnh, thành. Khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi dù ở bất cứ đâu", ông Delvin Fan chia sẻ.

Bên cạnh việc phát triển công nghệ tại trung tâm phân loại, doanh nghiệp này còn tiếp tục cải thiện và mở các dịch vụ giá trị gia tăng, góp phần mang lại trải nghiệm dịch vụ tối ưu cho khách hàng, đối tác.

Nguyệt Di

Ảnh: BEST Express