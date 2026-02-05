Doanh nghiệp logistics Ba Lan gia nhập thị trường Mỹ

HayWay Logistics đầu tư 80 xe đầu kéo Volvo VNL 860 có cabin ngủ, khởi động kế hoạch mở rộng sang thị trường Bắc Mỹ với trọng tâm vận tải đường dài xuyên bang.

HayWay Logistics là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê xe tải, rơ-moóc, bãi trung chuyển cũng như vận chuyển hàng hóa cho khách hàng. Theo CEO Artur Lewandowski, tập đoàn hiện có khoảng 900 nhân viên tại châu Âu và đang hoạt động tại 11 quốc gia. Đến tháng 6, đội xe của tập đoàn tại châu Âu sẽ đạt 600 chiếc, trong khi 200 xe khác đang trong quá trình đặt hàng.

Tại Mỹ, HayWay hiện có 7 nhân sự và dự kiến nhận 5 xe đầu tiên vào cuối tháng 3, nâng tổng số lên 20 xe vào tháng 6. Toàn bộ 80 xe sẽ được bàn giao theo lộ trình triển khai ban đầu.

Các xe tải của HayWay sẽ được đăng ký tại bang Wyoming nhưng không hoạt động cố định tại đây. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng 80 xe cho hoạt động vận tải đường dài xuyên bang, chuyên chở hàng hóa giữa Nam California và New York cho Amazon.

"Chúng tôi tập trung vào các tuyến từ Los Angeles đến New York, từ New York đến Chicago và từ Chicago trở lại Los Angeles", ông Lewandowski cho biết.

137 / 5.000 HayWay cung cấp dịch vụ cho thuê xe tải, xe kéo và bãi chứa hàng, cũng như vận chuyển hàng hóa cho khách hàng. Ảnh: Volvo Trucks North America

HayWay sẽ vận hành mô hình lái xe theo kíp và đã đăng ký tham gia các sàn giao dịch hàng hóa DAT Freight & Analytics và Amazon Relay. Doanh nghiệp đặt trọng tâm vào các đơn hàng giao nhận mang tính cấp thiết.

Đối với cá nhân ông Lewandowski, việc gia nhập thị trường Mỹ là minh chứng cho "giấc mơ Mỹ", thể hiện tinh thần xây dựng từ đầu, chấp nhận rủi ro có tính toán và đầu tư dài hạn. Trong dài hạn, HayWay đặt mục tiêu mở rộng đội xe tại Mỹ lên 1.400 phương tiện vào năm 2029. Trước mắt, doanh nghiệp sẽ đưa các xe đầu tiên vào hoạt động tại Bắc Mỹ, hợp tác cùng Volvo Trucks North America (VTNA).

Bất chấp bối cảnh suy giảm của thị trường vận tải hàng hóa, một số doanh nghiệp mới vẫn gia nhập ngành. Đại diện Volvo Trucks North America cho biết hãng đang tích cực hỗ trợ các đối tác trong giai đoạn thị trường nhiều thách thức.

Ông Jared Ruiz, Phó chủ tịch khu vực miền Tây của VTNA, cho biết Volvo đã phối hợp chặt chẽ với HayWay ngay từ đầu để xây dựng kế hoạch giao xe phù hợp với lộ trình mở rộng của doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm đồng bộ giữa tiến độ đầu tư và tăng trưởng.

Theo ông, việc thiết lập kỳ vọng phù hợp và phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu là yếu tố quan trọng, đặc biệt khi tài chính đóng vai trò then chốt đối với các doanh nghiệp mở rộng hoặc thâm nhập thị trường mới. Volvo Financial Services cũng được tham gia sớm để bảo đảm các điều kiện cần thiết trước khi đặt xe. Tại châu Âu, đơn vị SIS Trans thuộc HayWay Group đã đặt mua 150 xe Volvo FH Aero hồi đầu tháng 1.

Ông Peter Voorhoeve, Chủ tịch Volvo Trucks North America, đánh giá quyết định gia nhập thị trường Mỹ với đơn hàng 80 xe Volvo VNL hoàn toàn mới là bước đi táo bạo, thể hiện niềm tin của HayWay vào thương hiệu Volvo.

Ông cho biết đơn hàng này được xây dựng trên nền tảng quan hệ hợp tác lâu năm giữa HayWay và Volvo Trucks tại châu Âu, đồng thời cam kết của HayWay về an toàn, đổi mới và tăng trưởng dài hạn phù hợp với định hướng hỗ trợ khách hàng mở rộng sang thị trường mới của Volvo.

Trong khi đó, đơn đặt hàng xe tải hạng nặng tại Bắc Mỹ suy yếu trong phần lớn quý IV/2025, buộc các nhà máy của Volvo Group phải tạm ngừng sản xuất trong một số tuần rải rác trong ba tháng đầu năm 2026. Tuy vậy, hãng vẫn lạc quan về triển vọng thị trường trong năm 2026.

Theo dữ liệu của ACT Research, số đơn đặt hàng sơ bộ xe tải hạng 8 trong tháng 12 tăng 118%, đạt 42.700 xe so với 19.547 xe của tháng 11, đồng thời tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Ruiz cho biết một số doanh nghiệp vận tải đã ghi nhận dấu hiệu phục hồi của cước vận chuyển, trong khi lãi suất giảm cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường. Ngoài ra, các quy định EPA 2027 có thể thúc đẩy xu hướng mua xe sớm trong thời gian tới, đặc biệt vào nửa cuối năm 2026.

Gia Hân (Theo Transport Topics)