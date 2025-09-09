Doanh nghiệp liên quan bà Trương Mỹ Lan lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng

Công ty Bông Sen trong hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan tiếp tục lỗ nửa đầu năm, nâng tổng lỗ lũy kế lên trên 3.000 tỷ đồng.

Báo cáo tình hình tài chính nửa đầu năm của Công ty cổ phần Bông Sen cho thấy, lợi nhuận sau thuế âm hơn 355,5 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày, họ bị thâm hụt lợi nhuận gần 2 tỷ đồng.

Mức này cải thiện khoảng 13% so với cùng kỳ nhưng doanh nghiệp này đã lỗ liên tiếp từ năm 2021 - thời điểm lần đầu công bố thông tin - cho đến nay. Tổng lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 6 gần 3.092 tỷ đồng.

Kinh doanh bết bát làm xói mòn vốn chủ sở hữu của công ty. Chỉ tiêu này sụt gần 14% về quanh 4.539 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả tăng thêm 8,5% lên mức hơn 9.076 tỷ đồng.

Khoảng 4.800 tỷ đồng đến từ nợ vay trái phiếu. Đây là khoản huy động được phát hành từ tháng 10/2021 do Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thu xếp. Lãi suất được đưa ra ban đầu là 10,5% một năm, về sau nâng lên 15,75% một năm và trả lãi định kỳ 3 tháng một lần. Ban đầu lô này có kỳ hạn 5 năm, nhưng sau nhiều lần dời hạn, đến nay chuyển sang tháng 10/2026.

Thời gian trước, Bông Sen phát hành lô trái phiếu này để góp vào hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Vina Alliance cho dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ tại số 152 Trần Phú. Về sau, dự án này bị thanh tra và thu hồi.

Mặt tiền khách sạn Palace Saigon nhìn từ phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM). Ảnh: Bông Sen Corp

Đến tháng 11/2022, Bông Sen thông báo đã yêu cầu Vina Alliance hoàn lại toàn bộ số tiền nhưng mất liên lạc. Công ty đưa ra giải pháp nếu Vina Alliance trả tiền, họ mới thanh toán gốc cho trái chủ. Bởi theo Bông Sen, tài khoản công ty và tài sản đảm bảo được thế chấp tại Ngân hàng Sài Gòn - SCB bị phong tỏa nên không thực hiện lệnh chi tiền và không còn hướng xử lý.

Trong phiên họp bất thường cuối tháng 8/2023, doanh nghiệp này cho biết đang xử lý các tài sản để thực hiện nghĩa vụ với lô trái phiếu 4.800 tỷ đồng kể trên. Các tài sản được đưa ra gồm cổ phần của Công ty Daeha, hồ sơ thế chấp khách sạn Palace Saigon, khách sạn Bông Sen Annex, nhà hàng Vietnam House và hai bất động sản khác tại quận 1... Nếu không đủ chi trả, công ty nói sẽ xử lý các tài sản khác để tất toán toàn bộ nghĩa vụ.

Tuy nhiên đến nay, tình trạng chậm trả nợ gốc trái phiếu trên vẫn tồn đọng. Trong 6 tháng đầu năm, họ nợ toàn bộ gần 2.230 tỷ đồng tiền lãi ứ đọng từ nhiều năm qua với các trái chủ. Lý do được đưa ra là tài khoản công ty bị phong tỏa.

Bà Trương Mỹ Lan trong phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 12/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Công ty cổ phần Bông Sen vốn là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), được cổ phần hóa năm 2005. Công ty này sở hữu loạt "đất vàng" tại trung tâm TP HCM để làm khách sạn như Palace Saigon (đường Nguyễn Huệ), Bông Sen Sài Gòn (đường Đồng Khởi), Bông Sen Annex (đường Hai Bà Trưng). Ngoài ra, công ty còn sở hữu các nhà hàng Vietnam House, Lemongrass, Calibre, Bier Garden, Buffet Gánh Bông Sen và chuỗi bánh Brodard với 18 cửa hàng.

Bông Sen từng nổi lên với thương vụ mua hơn 51% vốn Công ty cổ phần Daeha, chủ đầu tư khu phức hợp trung tâm thương mại Daeha - khách sạn Daewoo (Ba Đình, Hà Nội). Doanh nghiệp này từng thâu tóm Công ty cổ phần Saigon One Tower - chủ đầu tư tòa nhà cùng tên đã "đắp chiếu" suốt nhiều năm, nay là IFC One Saigon.

Doanh nghiệp này cũng nằm trong danh sách 762 công ty có liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra ở lô trái phiếu mà công ty đang nợ, hai đơn vị thu mua sơ cấp để phát hành thứ cấp cho nhà đầu tư nhỏ lẻ là Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Công ty Tân Thành Long An, cả hai đều liên quan đến hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan.

Tại phiên tòa giữa tháng 3/2024, bà Lan cũng xác nhận Bông Sen là doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình bà, đang nắm giữ 93,6% cổ phần tại Khách sạn Daewoo Hà Nội. Bà Lan từng đề nghị được bán tài sản này để nộp tiền khắc phục hậu quả trong vụ án.

Tất Đạt