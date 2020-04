Doanh nghiệp khai thác cơ hội trên thương mại điện tử

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tận dụng các nền tảng thương mại điện tử để tạo kênh giao thương an toàn, tăng doanh số hiệu quả, trong Covid-19.

Trong bối cảnh đại dịch ảnh hưởng mọi mặt đời sống, hoạt động kinh doanh bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp đang loay hoay tìm đường ra cho sản phẩm. Trong khi đó, chiến lược chuyển đổi sang kinh doanh trực tuyến đã giúp nhiều doanh nghiệp tiếp cận với người mua toàn cầu, ngay từ trước đại dịch. Vì vậy, trong thời gian thách thức này, thương mại điện tử B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) càng là cơ hội và xu hướng tất yếu cần được đẩy mạnh để các doanh nghiệp hoàn thiện chuyển đổi số và tạo ra đột phá trong kinh doanh.

Tuy nhiên, với các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa khai thác hiệu quả kênh thương mại điện tử, nhiều câu hỏi được đặt ra như đang có những quy định gì đối với thương mại điện tử? Xu hướng phát triển của mô hình B2B trực tuyến toàn cầu như thế nào? Cơ hội kinh doanh mới nào cho các doanh nghiệp Việt Nam? Đặc biệt trong Covid-19, giải pháp thương mại điện tử B2B toàn cầu là gì?

Để tìm câu trả lời và hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, nền tảng thương mại điện tử B2B toàn cầu Alibaba.com tổ chức hội thảo "New and Now 2020 Go Export" trực tuyến lúc 14h ngày 23/4 tại đây.

Hội thảo "New and Now 2020 Go Export" có sự tham gia của ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM).

Giao thương trực tuyến "tìm cơ trong nguy"

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đối diện với khó khăn và buộc phải cải cách để tồn tại khi các phương thức giao dịch truyền thống gặp trở ngại. Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh tái cấu trúc, đầu tư công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng giải pháp thiết kế, tạo ra nội dung, hình ảnh cuốn hút hơn tới người mua hàng.

Đặc biệt, doanh nghiệp còn tích cực tìm kiếm các kênh bán hàng mới. Trong đó, việc tham gia các nền tảng thương mại điện tử B2B được xem là kênh giao thương hiệu quả hàng đầu.

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2019, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam hiện đạt 5 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng lên tới 81%, tăng nhanh thứ hai tại Đông Nam Á. Đây là những số liệu thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tự tin tiếp cận thương mại điện tử thông qua hỗ trợ của Alibaba.com.

Câu hỏi đặt ra, làm cách nào để tận dụng thương mại điện tử B2B để giao thương toàn cầu một cách tối ưu đang là trăn trở của nhiều doanh nghiệp. Hội thảo "New and Now 2020 Go Export" tạo diễn đàn giúp các doanh nghiệp tiếp cận thương mại điện tử B2B như một giải pháp kinh doanh hiệu quả, đồng thời tạo cơ hội học hỏi những phương pháp hoạt động năng động từ các chuyên gia.

Ông Zhang Kuo - Tổng giám đốc Alibaba.com mang đến góc nhìn mới về việc tận dụng nền tảng thương mại điện tử B2B nói chung và Alibaba.com nói riêng để tăng cường giao thương xuyên biên giới.

Tối ưu hiệu quả bán hàng nhờ thương mại điện tử B2B

Các chuyên gia nhận định, kinh doanh trực tuyến không chỉ là giải pháp tình thế mà đang là hướng đi tất yếu, dài hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tiếp cận với các nền tảng thương mại điện tử B2B được xem là "cánh cửa sống còn" cho doanh nghiệp trong và cả sau đại dịch này.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia trên nền tảng Alibaba.com cho biết, tận dụng thương mại điện tử để giao dịch giúp tiết kiệm chi phí và thời gian.. Alibaba.com còn cung cấp các dịch vụ gia tăng cá nhân hóa để hỗ trợ và đào tạo doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình hoạt động trên nền tảng, đồng thời tư vấn về chiến lược phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp thành viên. Các tính năng trên nền tảng được cập nhật và mở rộng liên tục cho phép doanh nghiệp tự cải thiện kết nối với người mua và qua đó mở rộng mạng lưới đối tác.

Thông qua mạng lưới đối tác rộng lớn, Alibaba.com không chỉ cung cấp nền tảng thương mại cho người bán mà còn hướng dẫn doanh nghiệp trong việc tận dụng nền tảng. Hội thảo dành cho doanh nghiệp bán hàng B2B Việt Nam "New and Now 2020 Go Export" hứa hẹn tạo cơ hội nâng cao nhận thức về thương mại điện tử, hiểu rõ xu hướng của người mua và làm thế nào để tận dụng nền tảng hữu hiệu nhất.

Bà Ngô Thị Thanh Hiền - Phó giám đốc Công ty Công nghiệp Ameco sẽ chia sẻ kinh nghiệm doanh nghiệp khai thác thành công nền tảng thương mại điện tử B2B.

Hội thảo gồm ba phần chính. Trong đó, phần đầu với chủ đề "Cơ hội mới cho sự tăng trưởng mới" có sự góp mặt của ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) cùng thảo luận về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua thách thức trong dịch bệnh. Ông Zhang Kuo - Tổng giám đốc Alibaba.com, ông Kuo Yiling - Trưởng đại diện châu Á Thái Bình Dương sẽ chia sẻ chiến lược toàn cầu của Alibaba.com và cách nắm bắt cơ hội để thu hút người mua trên thế giới.

Trong phần "Chia sẻ mới ngay bây giờ", doanh nghiệp tham gia sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ những doanh nghiệp đã tận dụng thành công nền tảng thương mại điện tử Alibaba.com để phát triển kinh doanh.

Phần "Hành động ngay" giới thiệu những giải pháp thương mại điện tử B2B của Alibaba.com năm 2020 giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển ngay trong thời kỳ thử thách này.

Vũ Khánh