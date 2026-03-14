Doanh nghiệp kêu gọi ngăn xe Trung Quốc vào Mỹ trước cuộc gặp Trump - Tập

Trước thềm cuộc gặp Trump - Tập, 5 hiệp hội, liên minh ôtô kêu gọi chính phủ Mỹ ngăn xe Trung Quốc thâm nhập vào thị trường nội địa.

Theo Reuters, 5 tổ chức trình kiến nghị lên chính phủ Mỹ gồm Liên minh Đổi mới Ôtô, Hiệp hội Đại lý Ôtô Quốc gia, tổ chức Autos Drive America, Hội đồng Chính sách Ôtô Mỹ và Hiệp hội các Nhà sản xuất động cơ và thiết bị (MEMA). Kiến nghị này có thể làm phức tạp thêm các trao đổi tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra cuối tháng Ba.

Ôtô tại một bãi đỗ xe ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 8/9/2025. Ảnh: Reuters

Các tổ chức trên bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng về những nỗ lực không ngừng của Trung Quốc nhằm thống trị ngành sản xuất ôtô toàn cầu và tiếp cận thị trường Mỹ". Họ cho rằng động thái của hãng xe Trung Quốc có thể đe dọa trực tiếp đến khả năng cạnh tranh toàn cầu, an ninh quốc gia và ngành công nghiệp ôtô của Mỹ.

Để ngăn chặn tương lai trên, nhóm doanh nghiệp sản xuất, cung ứng phụ tùng và đại lý kêu gọi chính phủ duy trì các quy định an ninh mạng năm 2025 của Bộ Thương mại. Quy định này buộc nhà sản xuất ôtô không sử dụng phần mềm chứa mã nguồn được viết ở Trung Quốc hoặc bởi một công ty Trung Quốc. Ôtô kết nối do các công ty Trung Quốc hoặc do nước này kiểm soát sản xuất cũng bị cấm, bất kể phần mềm đến từ đâu.

Trước đó, xe Trung Quốc bị chặn vào thị trường Mỹ bởi mức thuế quan 100% từ thời cựu Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, với chính sách an ninh mạng, xe Trung Quốc gần như "không còn cửa lách" vào thị trường này.

"Chúng tôi kêu gọi chính quyền bác bỏ bất cứ nỗ lực nào của các nhà sản xuất Trung Quốc nhằm lách luật, bằng cách xây dựng nhà máy tại Mỹ", các tổ chức này khuyến nghị. Họ nhận định dù xe Trung Quốc được nhập khẩu trực tiếp hay sản xuất tại Mỹ, việc thâm nhập này vẫn gây "biến dạng thị trường và rủi ro với ngành công nghiệp ôtô".

Đầu năm nay, ông Trump nói sẵn sàng cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất xe tại Mỹ. "Nếu họ muốn đến và xây dựng nhà máy, thuê các bạn, bạn bè và hàng xóm của bạn, điều đó thật tuyệt", ông nói với Câu lạc bộ Kinh tế Detroit. Tổ chức này được thành lập từ năm 1934, thường xuyên tổ chức diễn đàn kết nối các CEO trong nhóm công ty Fortune 100, tiếp đón nhiều đời Tổng thống Mỹ.

Ông Trump dự kiến thăm Trung Quốc từ 31/3. Cuộc gặp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhằm tìm cách duy trì sự ổn định, sau một thời kỳ khó khăn bởi thuế đối ứng của ông Trump và việc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc.

