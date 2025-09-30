Doanh nghiệp Hàn Quốc đưa giải pháp đào tạo thực tế ảo vào Việt Nam

Big Pictures gia nhập thị trường giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam, giới thiệu giải pháp đào tạo nghề vận hành thiết bị xây dựng bằng VR.

Công ty Big Pictures Co., Ltd., doanh nghiệp chuyên về giải pháp đào tạo thực tế ảo (VR) tại Hàn Quốc, mở rộng sang thị trường giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam với công nghệ VRCMS (Construction Machine Simulator). Giải pháp này được ứng dụng ở nhiều quốc gia khác, thiết lập tiêu chuẩn mới trong đào tạo vận hành thiết bị xây dựng.

Chia sẻ về quyết định này, đại diện Big Pictures cho biết, thị trường giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, với dự báo đạt tới 4.881 thiết bị xây dựng vào năm 2030. Nhu cầu cấp thiết về đội ngũ vận hành thiết bị xây dựng lành nghề đã tạo ra nhu cầu cần thiết đối với những giải pháp đào tạo tiên tiến, điều công nghệ VRCMS của công ty có thể đáp ứng trực tiếp.

Học viên học nghề vận hành thiết bị công nghệ thực tế ảo. Ảnh: Big Pictures

Nền tảng VRCMS cung cấp đào tạo nhập vai cho 32 loại máy móc xây dựng như máy xúc, xe nâng, cần cẩu, xe xúc lật và máy kéo... bằng công nghệ kính thực tế ảo VR HMD tiên tiến, mô phỏng vật lý chân thực và hệ thống theo dõi người dùng chính xác. Phương pháp đào tạo đổi mới này loại bỏ đáng kể chi phí và rủi ro an toàn của việc huấn luyện bằng máy móc thật, đồng thời cho phép nhiều người học cùng lúc và phân tích hiệu suất toàn diện.

Theo ông JongMin Kim, Giám đốc điều hành của Big Pictures, sự phát triển hạ tầng đầy tham vọng của Đông Nam Á đòi hỏi một thế hệ mới các vận hành viên thiết bị xây dựng lành nghề. "Công nghệ VRCMS của chúng tôi giúp các cơ sở giáo dục trong khu vực đào tạo học viên hiệu quả và an toàn hơn, đồng thời, giảm đáng kể chi phí và nhu cầu về không gian thiết bị", ông khẳng định.

Học viên học với thiết bị thực tế. Ảnh: Big Pictures

Trước đó, công ty đã triển khai chương trình đào tạo kỹ thuật với Trung tâm An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHC) và Cơ quan Phát triển Giáo dục Kỹ thuật và Tay nghề (TESDA) của Philippines vào ngày 4-8/8. Sáng kiến này góp phần phát triển mô hình "đào tạo thiết bị xây dựng ảo kiểu Hàn Quốc" tại Philippines, giải quyết thách thức của Bộ Lao động và Việc làm Philippines (DOLE) trong việc nâng cao chất lượng công việc cho 3,1 triệu lao động Philippines ở nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất và dịch vụ.

Big Pictures triển khai chương trình đào tạo kỹ thuật tại Philippines. Ảnh: Big Pictures

Big Pictures đã ra mắt VR POKO năm 2017 và thương mại hóa trình mô phỏng VR cho đào tạo nghề vận hành thiết bị xây dựng năm 2019, từ đó, góp phần đưa chương trình đào tạo mô phỏng thiết bị xây dựng vào Tiêu chuẩn Năng lực Quốc gia (NCS) Hàn Quốc vào năm 2020. Hệ thống tích hợp công nghệ LeapMotion và khả năng đa mô phỏng cũng giúp các cơ sở đào tạo tăng mạnh số lượng học viên tiếp nhận, song, vẫn duy trì chất lượng đào tạo cao.

Việc triển khai thành công tại cả hai thị trường giúp Big Pictures trở thành nhà cung cấp giải pháp đào tạo xây dựng bằng VR cho các quốc gia Đông Nam Á. Theo đó, cả Việt Nam và Philippines đều có thể cải thiện năng lực phát triển nguồn nhân lực và cạnh tranh ngành xây dựng thông qua giáo dục nghề nghiệp số tiên tiến.

Nhật Lệ