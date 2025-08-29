Doanh nghiệp Hà Lan muốn đầu tư khu công nghiệp ở Hưng Yên

Công ty CTP Hà Lan dự định phát triển khu công nghiệp công nghệ cao tại Hưng Yên và miền Trung với tổng vốn khoảng 1 tỷ Euro.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có buổi làm việc với Công ty CTP, doanh nghiệp chuyên phát triển khu công nghiệp đến từ Hà Lan. Ông Remon Vos, nhà sáng lập CTP cho biết công ty mong muốn phát triển hệ sinh thái công nghệ cao năng động tại khu công nghiệp ở Việt Nam tương tự nhiều nước trên thế giới.

Trong đó, Hưng Yên và khu vực miền Trung được doanh nghiệp quan tâm, dự định phát triển dự án. Tại Hưng Yên, CTP định hướng xây dựng khu kinh tế và các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường. Tổng vốn công ty dự kiến đầu tư vào Việt Nam những năm tới khoảng 1 tỷ Euro.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy cho biết đây là cơ hội để CTP mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững cho Hưng Yên.

Ông giao Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế cung cấp thông tin liên quan đến quỹ đất công nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư.

Tỉnh Hưng Yên mới (sau sáp nhập Hưng Yên và Thái Bình) có quy mô kinh tế lớn trong vùng đồng bằng sông Hồng. Theo quy hoạch, tỉnh sẽ trở thành địa phương phát triển công nghiệp hiện đại, quy mô kinh tế và trình độ phát triển dẫn đầu cả nước. Đến cuối năm ngoái, tỉnh có 533 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 6,7 tỷ USD.

Đình Trí