Doanh nghiệp đưa thiết bị học tập đến trẻ em vùng cao

SƠN LA – 247Express triển khai chương trình hỗ trợ thiết bị học tập, máy lọc nước cho học sinh vùng cao tại Sơn La, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học.

Hoạt động diễn ra tại điểm trường Tân Thành (thuộc Trường Tiểu học & THCS Chiềng Xuân), nằm trong khuôn khổ chương trình "Giao nắng, chuyển yêu thương" do 247Express phối hợp đồn biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức, ngày 5/12.

Chương trình mang đến những hỗ trợ thiết thực cho học sinh. Ảnh: 247Express

Tại sự kiện, 247Express trao tặng thiết bị trình chiếu phục vụ giảng dạy, máy lọc nước cùng một số hạng mục cơ sở vật chất thiết yếu cho điểm trường. Các hạng mục được lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế, ưu tiên những yếu tố tác động trực tiếp đến việc học tập và sinh hoạt của học sinh.

Theo ông Hoàng Quốc Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express), chương trình hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa các vùng miền thông qua những hỗ trợ cụ thể, thiết thực. "Chúng tôi mong muốn các em học sinh vùng cao có môi trường học tập tốt hơn, giúp việc tiếp cận kiến thức trở nên thuận lợi và an toàn hơn", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Ekip 247Express và Phương Anh Đào trên đường đến Sơn La để hỗ trợ các em tại điểm trường Tân Thành. Ảnh: 247Express

Đồng hành cùng chương trình là diễn viên Phương Anh Đào. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian đi vào từng lớp học, trò chuyện với giáo viên và học sinh. Khi chứng kiến các em lần đầu học với màn hình lớn phục vụ bài giảng, nữ diễn viên xúc động, nhất là khi một học sinh nhìn lên thiết bị mới và nói "đây là chiếc tivi to nhất con từng thấy".

Theo Phương Anh Đào, sự chênh lệch không chỉ thể hiện ở thu nhập hay khoảng cách địa lý, mà còn hiện rõ trong những điều rất cơ bản của môi trường học tập. "Khi bước vào lớp học ở vùng cao, tôi chỉ nghĩ rằng mình ước có thể giúp các em được nhiều hơn", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên giao lưu cùng học sinh. Ảnh: 247Express

Với giáo viên tại điểm trường, những hỗ trợ từ chương trình giúp việc giảng dạy thuận lợi hơn. Các bài học có thêm hình ảnh trực quan, học sinh dễ tiếp thu kiến thức. Việc được trang bị máy lọc nước cũng góp phần đảm bảo sức khỏe cho học sinh học hai buổi mỗi ngày, giảm bớt nỗi lo thường trực của thầy cô.

Điểm trường Tân Thành thuộc Trường Tiểu học & THCS Chiềng Xuân hiện có 153 học sinh, đều là con em các dân tộc Thái, Mường và H'Mông. Phần lớn các em sinh sống tại những bản làng cách trường 5 - 6 km, phải đi bộ mỗi ngày để đến lớp. Do địa hình đồi núi, vào mùa mưa, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, có thời điểm bị chia cắt.

Theo giáo viên nhà trường, trước khi được hỗ trợ, trong 6 lớp học vẫn còn lớp chưa được trang bị thiết bị trình chiếu. Việc giảng dạy chủ yếu dựa vào bảng viết truyền thống, hạn chế khả năng truyền đạt kiến thức trực quan cho học sinh. Bên cạnh đó, điều kiện cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và học tập cũng chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nhất là trong những ngày nắng nóng.

Thế Đan