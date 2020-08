Doanh nghiệp du lịch thời 'bình thường mới'

Năm 40 tuổi, Nguyễn Tử Anh quyết định "bỏ" TP HCM, một mình về núi Đại Bình, Bảo Lộc, Lâm Đồng, dựng nhà làm du lịch cộng đồng mang tên UP Base Camp. Anh nhận thấy, trải nghiệm mà khách du lịch hướng đến ở Đại Bình nằm ở hai yếu tố: cảnh vật thiên nhiên và con người địa phương. Nhà dự án của anh như doanh trại, ở đó có điểm hậu cần cung cấp mọi thứ và là nơi luyện tập. Để đến "ngôi làng" này, bạn phải đi bộ khoảng 2,5 km.

Theo anh, UP Base Camp là một trong số ít mô hình du lịch thích ứng tốt với những tác động từ Covid-19. Hành vi của du khách sẽ chuyển từ những nơi công cộng, đông người... đến nơi ít người, hòa mình vào thiên nhiên.

"Nói cách khác, mô hình của chúng tôi có vẻ phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh hiện tại. Nếu nói đến ảnh hưởng của Covid-19, với tôi, có lẽ là thời gian giãn cách xã hội, bởi khoảng thời gian đó không được nhận khách. Nhưng ngay sau khi Chính phủ và các địa phương cho phép thì khách quan tâm đến mô hình này khá nhiều. Lượng khách tăng lên rõ rệt so với thời điểm trước khi giãn cách", nhà sáng lập này cho hay.

Trao đổi với anh, du khách cho biết cảm thấy an toàn khi đến những nơi vắng vẻ và thấy yên tâm hơn khi cơ sở thực hiện phòng chống dịch. Mô hình trải nghiệm thiên nhiên như khu cắm trại này còn chưa đại trà, các gia đình hiện đại cũng đã chủ động được phương tiện đi lại, doanh nghiệp cũng chủ động hạn chế số lượng khách để đảm bảo an toàn.

"Sức ảnh hưởng của Covid-19 là rất đáng kể. Nhưng theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, đây là sự kiện mang tính thời điểm chứ không có tính lâu dài. Nó sẽ thay đổi hành vi du lịch cùng nhiều thứ khác, tuy nhiên hướng đi của ngành du lịch vẫn sẽ phát triển theo cách mà du lịch ở nhiều quốc gia đã phát triển", anh Tử Anh đánh giá.

Theo anh, Việt Nam cần quan tâm đến ba yếu tố để hướng đến phát triển du lịch bền vững trong trạng thái "bình thường mới". "Thứ nhất, chúng ta đang thiếu quy hoạch tổng thể, còn thiếu một số tổ chức/ hiệp hội để cùng đưa ra những quy định. Ví dụ, những nhà phát triển du lịch thiên nhiên như tôi chưa biết sinh hoạt ở đâu, đành phải tự đưa ra những định hướng, quy định cho mình", anh bày tỏ. "Điều này hơi 'hên xui': những nhà phát triển du lịch có trách nhiệm lớn sẽ kinh doanh đàng hoàng, còn những người không có định hướng, hướng dẫn, không có tổ chức đưa ra chuẩn chung thì họ sẽ làm rất cẩu thả, bát nháo".

Thứ hai là vai trò của Nhà nước trong khâu quản lý và xây dựng hành lang pháp lý và hướng dẫn về định hướng, về phát triển lĩnh vực du lịch. Theo anh, các cơ quan còn thiếu những hoạt động thể hiện vai trò "phát triển".

Yếu tố thứ ba liên quan đến chiến lược vùng. Việt Nam trải dài trên nhiều địa hình và các vùng miền cũng như văn hoá khác nhau, nên chiến lược vùng có vai trò rất quan trọng. Bên cạnh đó, chiến lược truyền thông về du lịch có trách nhiệm cũng đóng vai trò rất lớn trong việc định hình đường lối phát triển bền vững.

"Chúng ta kêu gọi đi du lịch, quảng bá về điểm đến hấp dẫn, nhưng chưa gắn với trách nhiệm của du khách. Hình thành tư duy du lịch có trách nhiệm là rất quan trọng", anh Tử Anh nhận định.

Theo như số liệu thống kê, khách chi trả cao chỉ chiếm khoảng 17-20% lượng khách nhưng lại đóng góp hơn 30% tổng GDP ngành du lịch, đồng thời tạo ra rất nhiều công ăn việc làm, thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ cùng chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, anh đánh giá, tăng trưởng chất lượng sẽ là nền tảng cho phát triển bền vững.

Anh Nguyễn Tử Anh, nhà sáng lập TropiAd và UP Base Camp, là diễn giả trong buổi tọa đàm trực tuyến: Webinar#2- COVID ENDGAME - Time to swing tourism into the new normal? (Đã đến lúc ngành du lịch tìm được hướng đi trong trạng thái bình thường mới?) do AVSE Global - Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam chủ trì.