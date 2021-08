Chứng kiến sự vất vả của đội ngũ tuyến đầu và hưởng ứng lời kêu gọi chung tay chống dịch của Chính phủ, Tổng giám đốc Be Group, bà Nguyễn Hoàng Phương cho biết, doanh nghiệp quyết định triển khai chiến dịch "Thành phố gọi, Be sẵn sàng". Đây là hoạt động nhằm mang đến ích lợi thiết thực cho cộng đồng.



- Bà chia sẻ rõ hơn về lý do Be triển khai chương trình "Thành phố gọi, Be sẵn sàng" - đồng hành cùng các tỉnh thành trong hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch và chăm lo đời sống người dân?

- Đây là chiến dịch đang được Be triển khai toàn diện và đồng bộ, từ cuối tháng 7 đến nay tại Hà Nội, TP HCM và sắp tới là tại các tỉnh, thành khác. Trong chiến dịch này, chúng tôi tổ chức một chuỗi hoạt động thông qua việc sử dụng các nguồn lực sẵn có của mình như lượng tài xế đông đảo, tổng đài chăm sóc khách hàng, và đặc biệt là năng lực công nghệ để hỗ trợ cho thành phố, các cơ quan chức năng, cũng như các tổ chức thiện nguyện, cá nhân khác... phục vụ cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ thực phẩm cũng như nhu yếu phẩm cho người dân.

Tại TP HCM, tình hình tiếp cận thực phẩm, nhu yếu phẩm của người dân một số nơi còn khá khó khăn, bởi thành phố đang có nhiều khu phong toả, cùng với chỉ thị giãn cách xã hội. Đồng thời, số lượng người bị ảnh hưởng thu nhập do dịch đã tăng lên nên yêu cầu cấp thiết là cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm đến người dân càng nhiều càng tốt. Trước thực trạng này, chúng tôi quyết định cùng tham gia chiến dịch cứu trợ an sinh xã hội - một chiến dịch của TP HCM đang huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính quyền và doanh nghiệp, các tình nguyện viên. Cụ thể, chúng tôi đã huy động hơn 50 nhân viên trong công ty cùng 500 tài xế tham gia chiến dịch và đã triển khai được khoảng 1 tuần.

Ở Hà Nội, chúng tôi cũng làm việc với Sở Y tế, Sở Giao thông - Vận tải để hỗ trợ vận chuyển vật tư y tế cho CDC Hà Nội và các bệnh viện. Chúng tôi đã thực hiện được gần 2 tuần.

Tài xế beCar đang chở mẫu bệnh phẩm tại Hà Nội.

- Thành quả đạt được sau tuần đầu triển khai các hoạt động trong chương trình "Thành phố gọi, Be sẵn sàng" như thế nào, thưa bà?

- Trong thời gian qua, tôi nghĩ một trong những thành quả lớn nhất là chúng tôi đã tạo ra một đội nhóm với rất nhiều bộ phận, đối tác, ban ngành tham gia. Những người trước đây chưa từng có cơ hội làm việc với nhau thì bây giờ có thể cùng ngồi xuống để ra được quy trình làm việc chung, vốn rất phức tạp và chưa có tiền lệ.

Trước khi chương trình chính thức triển khai thì công tác chuẩn bị đã được diễn ra rất lâu trước đó. Từ thực tế triển khai thì có hai hướng. Thứ nhất, Be đã hỗ trợ xử lý được 10.000 cuộc gọi cho đường dây 1022 trong đó có đến 66% các yêu cầu là về vấn đề hỗ trợ thực phẩm, còn lại là các hỗ trợ khác như y tế, trợ cấp tiền mặt . Về kênh tiếp nhận thông tin qua ứng dụng Be và tổng đài riêng của Be, đã ghi nhận gần 4.045 yêu cầu hỗ trợ. Các yêu cầu sau khi xác minh thành công đều đã được nhóm Tổng đài chuyển đến nhóm hỗ trợ thực phẩm ngay trong ngày và công tác giao vận đồ cứu trợ đến người dân được thực hiện trong ngày sau đó.

Hiện tại nhiều nơi tại Hà Nội và TP HCM vẫn còn bị phong tỏa nên công tác giao nhận khó khăn. Chúng tôi tự hào khi tỷ lệ giao hàng thành công đang là 92% với các đơn hàng mẫu phẩm y tế ở Hà Nội và 98% với các đơn cứu trợ thực phẩm ở TP HCM. Đồng thời, Be cũng liên tục lấy ý kiến phản hồi của người dân nhận cứu trợ để cải thiện quy trình, chất lượng. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng đang đạt trên 96%.

Đây chỉ là kết quả bước đầu sau khoảng 1 tuần triển khai ở TP.HCM và 2 tuần triển khai tại Hà Nội. Tôi hiểu nhu cầu cứu trợ lương thực thực phẩm cũng như như yếu phẩm tại TP.HCM sẽ tăng lên nhiều trong giai đoạn sắp tới nữa nên dự kiến lượng cuộc gọi vào cho hotline 1022 cũng như là hotline của Be sẽ tiếp tục tăng.