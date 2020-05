Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà hàng, quán ăn trong Covid-19

Theo đại diện Công ty Foody - đơn vị chủ quản ứng dụng trực tuyến giao đồ ăn Now, sau giãn cách xã hội, các nhà hàng, quán ăn đã mở cửa trở lại nhưng tình hình kinh doanh chưa về quỹ đạo như thời điểm trước Covid-19. Để hỗ trợ những đơn vị này, Now áp dụng một số chính sách hỗ trợ.

Cụ thể, Now chủ động cập nhật tình hình hoạt động trở lại của cửa hàng, quán ăn cho người dùng lựa chọn và đặt đồ. Đơn vị chú trọng nâng cấp công cụ bán hàng, nhằm cập nhật kịp thời và xử lý vấn đề phát sinh nhanh chóng. Đồng thời tăng cường đội ngũ tư vấn giải đáp thắc mắc của đối tác, vận hành công cụ bán hàng hiệu quả hơn.

Nhân viên giao hàng Now và nhân viên quán giữ khoảng cách 2m.

Ngoài ra, Now phối hợp cùng đối tác đảm bảo quá trình giao nhận hàng an toàn. Trong đó triển khai chương trình "Giao không tiếp xúc" ngay từ thời điểm dịch bệnh bùng phát. Đại diện đơn vị đánh giá, hoạt động này đem lại sự an tâm cho cả đối tác và khách hàng.

Nhân viên giao hàng Now giữ khoảng cách an toàn với người đặt đồ ăn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tăng cường một số chương trình khuyến mãi trên ứng dụng, nhằm hỗ trợ nhà hàng, quán ăn tiếp cận nhiều khách hàng và giúp người tiêu dùng dễ dàng mua sắm sản phẩm đa dạng với chi phí hợp lý. Song song với những khuyến mãi đã triển khai như miễn phí vận chuyển trong bán kính 5km, miễn phí vận chuyển khi khách hàng thanh toán qua ví điện tử AirPay, Now kết hợp cùng hơn 1.000 đối tác đưa ra các chính sách mới như sản phẩm đồng giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, mua 1 tặng 1, giảm giá 50%...

Now cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nhà hàng, quán ăn vượt qua thời điểm khó khăn.

(Nguồn: NowFood)