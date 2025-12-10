Doanh nghiệp địa ốc đua ưu đãi hút khách cuối năm

Nhiều doanh nghiệp địa ốc tung các gói hỗ trợ tài chính, chiết khấu và tiến độ thanh toán linh hoạt nhằm kích cầu cuối năm​​​​​​, trong bối cảnh lãi vay mua nhà tăng.

Chủ đầu tư An Gia đang triển khai gói tài chính cho dự án The Gió Riverside với chính sách hỗ trợ 100% lãi vay trong 36 tháng, khách chỉ cần đóng 21% giá trị căn hộ tương đương khoảng 600 triệu đồng để ký hợp đồng cho căn 65 m2. Ngoài ra, khách hàng được ân hạn nợ gốc tối đa 60 tháng, nhận chiết khấu đến 23,5%...

Công ty Cổ phần Mai Bá Hương gần đây cũng đưa ra gói vay hỗ trợ cho dự án Dragon Eden (tại Tây Ninh). Theo đó, khách hàng chỉ trả nợ gốc 1% mỗi năm trong 20 năm đầu, ngân hàng cho vay tối đa 80% giá trị hợp đồng, lãi suất 0 đồng trong 18 tháng. Người mua nhận đất và sổ ngay, được hưởng chiết khấu lên tới 10%.

Tương tự, Phú Đông Group, chủ đầu tư dự án Phú Đông SkyOne, cho phép người mua thanh toán 10% (khoảng 220 triệu đồng) cho đến khi nhận nhà (năm 2027). Chính sách này nhắm đến nhóm khách hàng trẻ lần đầu sở hữu nhà, có tích lũy hạn chế, giảm rủi ro chôn vốn trong giai đoạn xây dựng. Chủ đầu tư cũng hỗ trợ 100% lãi vay và ân hạn gốc trong 24 tháng, cố định lãi suất 0% trong hai năm đầu. Dự án đang mở bán với giá từ 36 triệu đồng mỗi m2.

Các gói ưu đãi trên được doanh nghiệp bất động sản đưa ra trong bối cảnh lãi suất cho vay của nhiều ngân hàng tăng lên. Ghi nhận của VnExpress cho thấy lãi suất ưu đãi vay bất động sản tại nhiều nhà băng tăng 1-2% mỗi năm so với vài tháng trước. ACB đang áp dụng mức 8% cho giai đoạn ưu đãi 1-2 năm đầu, ABBank 9,6%, Sacombank 7,5-8%, VIB là 9%,... Lãi suất thả nổi cho khoản vay nhà ở hiện cũng phổ biến 11-14% mỗi năm, tăng 1-2% so với trước.

Bất động sản khu Đông TP HCM với các dự án chung cư. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng bất động sản hiện chiếm khoảng 24% tổng dư nợ, trong khi tổng tín dụng toàn nền kinh tế tương đương 137% GDP. Đây là mức được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tiềm ẩn rủi ro. Các ngân hàng cũng đẩy mạnh huy động vốn cuối năm, kéo mặt bằng lãi suất tăng.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam, cho biết giá bán hiện là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định mua nhà, vượt lên cả vị trí, tiến độ thanh toán hay thời điểm bàn giao. Giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội và TP HCM đang ở mức khoảng 90-94 triệu đồng mỗi m2, khiến phần lớn sản phẩm mở bán có giá từ 5 tỷ đồng mỗi căn.

Theo ông, chi phí sở hữu tăng cao buộc nhiều người mua phải dùng đòn bẩy tài chính và hiện khoảng 64% giao dịch trên thị trường có sử dụng tín dụng ngân hàng. Điều này càng cho thấy điều kiện vay và sức chịu đựng tài chính của người mua đóng vai trò then chốt trong quyết định xuống tiền.

"Nếu thiếu hỗ trợ tài chính, người mua nhà sẽ thận trọng hơn. Do đó ưu đãi lãi suất và chính sách thanh toán giãn rộng là hướng đi hợp lý giúp doanh nghiệp giữ thanh khoản và kích cầu hiệu quả trong giai đoạn này", ông Kiệt nhận định.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, đánh giá với mặt bằng giá cao, người mua có xu hướng tìm dự án được hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ hoặc trả chậm nhằm giảm áp lực vốn ban đầu. Điều này cũng lý giải vì sao nhiều chủ đầu tư ưu tiên chính sách tài chính thay vì giảm giá trực tiếp. Bởi theo ông Tuấn, động thái này vừa giữ được mặt bằng giá bán, vừa mở rộng tệp khách có khả năng tiếp cận nhà ở.

Với doanh nghiệp phát triển dự án, chi phí vốn gia tăng khiến biên lợi nhuận thu hẹp, việc kích cầu qua ưu đãi thanh toán trở thành cách duy trì dòng tiền và xoay vòng dự án trong giai đoạn thị trường nhạy cảm.

Theo ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, CEO Nam Long Group, lãi vay mua nhà hiện chưa ở mức cảnh báo, nhưng chỉ cần tăng thêm biên độ nhỏ cũng có thể làm sức mua chậm lại. Nam Long vì thế đang nghiên cứu các gói vay hỗ trợ 3-5 năm để giảm áp lực tài chính giai đoạn đầu cho khách mua, một chiến lược cũng được nhiều doanh nghiệp áp dụng để giữ nhịp bán hàng trong thời gian tới.

Giới phân tích cho rằng, thay vì chờ thị trường tự hồi phục, doanh nghiệp đang lựa chọn chủ động "chia nhỏ" gánh nặng tài chính cho người mua bằng hỗ trợ lãi vay, tiến độ linh hoạt và mức chiết khấu trực tiếp. Đây được xem là lời giải để duy trì thanh khoản, đồng thời tránh tái diễn trạng thái trầm lắng của năm 2023 khi người mua đứng ngoài quan sát.

Phương Uyên