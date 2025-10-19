Doanh nghiệp đề xuất tăng gấp 10 lần sinh viên ngành AI

Để phát triển và thu hút doanh nghiệp AI ở Việt Nam, quy mô sinh viên ngành này cần đông gấp 10 lần hiện nay, theo lãnh đạo Tập đoàn công nghệ TMA.

Ông Trần Phúc Hồng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ TMA, nêu ý kiến này tại hội nghị thành lập Mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghệ 4.0, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bán dẫn khu vực phía Nam, ngày 18/10.

Theo ông Hồng, TP HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm AI hàng đầu ở Đông Nam Á thì cần sớm giải bài toán nguồn nhân lực.

"Kỹ sư AI hiện vẫn khan hiếm, số nhiều vẫn là kỹ sư công nghệ thông tin. Một số tập đoàn lớn có nguồn lực để tự đào tạo lại nhưng doanh nghiệp vừa và nhỏ thì khó", ông Hồng nêu hiện trạng.

Ông Trần Phúc Hồng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ TMA, tại hội nghị, ngày 18/10. Ảnh: HCMUT

TP HCM chỉ có gần 200 học sinh chuyên Tin ở phổ thông, giả sử đều theo ngành AI thì vẫn như "muối bỏ bể", theo ông Hồng. Ở cấp độ đại học, cả Đại học Quốc gia TP HCM có khoảng 400 sinh viên chuyên ngành AI.

"Chưa nói đến chất lượng, riêng số lượng đã không đủ. Không có con người thì làm sao thu hút doanh nghiệp. Nhiều nước khác cũng đang chạy đua AI, khách hàng không thể chờ chúng ta", ông Hồng nhận định.

Do đó, Phó tổng giám đốc TMA đề xuất ngành giáo dục tăng số lượng học sinh chuyên Tin lên gấp 2-3 lần hiện nay, sau đó chọn lọc những em xuất sắc gửi đi học ở nước ngoài để có những nhà khoa học hàng đầu về AI. Ở bậc đại học, quy mô sinh viên ngành AI cần tăng gấp 10 lần bằng cách mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh và có chính sách thu hút như giảm 50% học phí.

Để đáp ứng nhu cầu trước mắt của doanh nghiệp, ông Hồng gợi ý đưa AI vào chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin hoặc có khóa đào tạo lại cho sinh viên mới tốt nghiệp ngành này.

Mặt khác, các trường cần tính toán đào tạo AI cho tất cả sinh viên khối ngành công nghệ, kỹ thuật như Điện tử, Cơ khí,.... để tạo ra những giải pháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin tham gia khóa huấn luyện lập trình, tháng 9. Ảnh: UIT

Hiện chưa có thống kê về số sinh viên theo học chuyên ngành AI. Còn với khối STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán) nói chung, tỷ lệ sinh viên ở bậc đại học đạt 28-30%, tương đương 600.000. Mục tiêu đến năm 2030 là đạt một triệu sinh viên.

Lệ Nguyễn