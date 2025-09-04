Doanh nghiệp đầu ngành cao su lãi kỷ lục nửa năm

Giá cao su tăng mạnh giúp Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam lãi ròng 2.934 tỷ đồng trong nửa đầu năm, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính kiểm toán của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR) ghi nhận doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ, lên 11.570 tỷ đồng. Sản xuất và kinh doanh mủ cao su đóng góp gần 79% vào tổng doanh thu, còn lại từ chế biến gỗ, bất động sản và cơ sở hạ tầng.

GVR có hơn 470 tỷ đồng doanh thu tài chính, trong đó chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng. Thanh lý vườn cây cao su gãy đổ cũng mang về nguồn thu lớn, gần 740 tỷ đồng, được ghi nhận vào mục thu nhập khác.

Nhờ đó, GVR báo lãi trước thuế và sau thuế đều tăng 85% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 3.517 tỷ đồng và 2.934 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục tính theo giai đoạn nửa đầu năm.

Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, lãnh đạo GVR lý giải kết quả kinh doanh tăng vọt nhờ giá bán mủ cao su cao hơn cùng kỳ. Trước đó, tại phiên họp thường niên giữa tháng 6, ông Trần Thanh Phụng (Phó tổng giám đốc tập đoàn) cho hay năm nay là khởi đầu cho chu kỳ hồi phục của giá bán mủ cao su sau giai đoạn mất cân bằng cung cầu. Năm ngoái, giá bán bình quân đạt 43 triệu đồng một tấn nhưng dự báo năm nay lên 46-47 triệu đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, giá bán bình quân lên đến 52 triệu đồng một tấn.

"Giá có thể điều chỉnh trong những tháng cuối năm nhưng do ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ nên mức giảm không nhiều", ông Phụng nói.

Sau nửa năm, GVR hoàn thành 37% mục tiêu doanh thu, trong khi lợi nhuận đạt gần 60%. Theo kế hoạch hợp nhất, tập đoàn dự tính năm nay thu hơn 31.000 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 5.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái. Do đặc điểm sinh lý của cao su, tập đoàn thường ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lớn trong hai quý cuối năm.

Tuy nhiên, trong báo cáo phân tích công bố tháng trước, Công ty Chứng khoán Agribank dự đoán kết quả kinh doanh nửa cuối năm của GVR nhiều khả năng chững lại bởi giá cao su có xu hướng điều chỉnh. Dù vậy, nhóm phân tích nhận định triển vọng kinh doanh trung hạn vẫn tích cực do nguồn cung cao su toàn cầu thiếu hụt và dư địa lớn từ chuyển đổi vườn cao su sang đất khu công nghiệp.

GVR hiện có vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng, trong đó Bộ Tài chính đại diện nhà nước sở hữu 96,77% vốn. Tính đến cuối tháng 6, tập đoàn có tổng tài sản hơn 83.600 tỷ đồng và còn 8.625 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Tập đoàn dự kiến dành 1.600 tỷ đồng chia cổ tức, tương ứng tỷ lệ 4%, cao hơn kế hoạch ban đầu (1.200 tỷ đồng).

GVR đang quản lý hơn 380.043 ha cao su, trong đó khoảng 30% vườn trồng ở Lào và Campuchia. Diện tích đất đã phát triển khu công nghiệp là hơn 4.600 ha và dự kiến phát triển thêm gần 16.600 ha.

Phương Đông