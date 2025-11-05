Doanh nghiệp đầu ngành cao su lãi đậm

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam lãi sau thuế 5.370 tỷ đồng trong 10 tháng, vượt xa kế hoạch cả năm nhờ giá bán mủ cao su tăng vọt.

Tại phiên họp cổ đông bất thường sáng 5/11, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR) cho biết doanh thu hợp nhất 10 tháng đầu năm gần 25.890 tỷ đồng. Cao su đóng góp gần 70% trong số này. Phần còn lại đến từ cho thuê bất động sản khu công nghiệp, năng lượng và nông nghiệp.

GVR báo lãi ròng 10 tháng gần 5.370 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch cả năm. Đây là khoản lãi cao nhất trong lịch sử của tập đoàn dù còn hai tháng mới kết thúc niên độ tài chính.

Theo ông Trần Thanh Phụng - Phó tổng giám đốc GVR, nguồn cung thiếu hụt giúp giá mủ cao su tăng mạnh, nhờ đó doanh thu và lợi nhuận đột biến. Tập đoàn ước tính giá bán bình quân 10 tháng đầu năm đạt 47,7 triệu đồng một tấn, cao hơn 6,4 triệu đồng so với cùng kỳ. Một số giai đoạn cao điểm giá bán lên đến 52 triệu đồng, mức kỷ lục trong vòng một thập niên.

Ông Phụng cho biết giá bán mủ cao su chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó cán cân cung cầu mang tính chi phối. Theo ông, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu đang tăng nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp ôtô tại Trung Quốc. Trong khi đó, nguồn cung cao su vẫn thiếu hụt bởi xu hướng chung ở nhiều quốc gia là giảm diện tích cao su do giá trị thu được từ mặt hàng này không thể sánh bằng các lĩnh vực khác. Cây cao su trong tương lai có thể chỉ phát triển ở các vùng trồng phi truyền thống như vùng cao, vùng sâu, xa. Những vườn cây truyền thống ở đồng bằng sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng, chủ yếu thành khu công nghiệp hoặc khu đô thị.

"Điều này cộng thêm các yếu tố khác như thời tiết, chính sách thuế quan... có thể giúp giá bán giữ xu hướng tăng dài hạn. Tôi dự báo giá bán mủ năm sau cao hơn năm nay 3-5%, tức xấp xỉ 50 triệu đồng một tấn", ông Phụng nói.

GVR là doanh nghiệp đầu ngành cao su với quy mô vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng và sở hữu 99 công ty con. Họ đầu tư vào 6 lĩnh vực gồm cao su, sản phẩm công nghiệp cao su, chế biến gỗ, bất động sản khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

GVR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm nay tăng 8% lên 31.044 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 3% lên 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cho rằng dựa vào thực tế điều kiện thị trường, tập đoàn có thể đạt doanh thu hơn 32.000 tỷ đồng và lãi khoảng 5.680 tỷ đồng, lần lượt vượt 3% và 14% kế hoạch.

Phương Đông