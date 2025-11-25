Doanh nghiệp có thể thay đổi mục đích sử dụng vốn trái phiếu

Doanh nghiệp có thể đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán khi số người sở hữu hơn 65% trái phiếu cùng loại chấp thuận, theo dự thảo quy định mới.

Nội dung nêu trong dự thảo Nghị định quy định về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đang được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay chưa có quy định việc doanh nghiệp được thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán trái phiếu. Điều này dẫn đến vướng mắc trong thực tiễn khi doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh nhằm tối ưu dòng tiền, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong kết luận gần đây của Thanh tra Chính phủ, nhiều tổ chức phát hành trái phiếu bị nêu tên vì sử dụng vốn huy động không đúng mục đích. Trong số này có một số ngân hàng dùng tiền huy động từ trái phiếu để cho vay ngắn hạn, trong khi phương án công bố ban đầu là phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn.

Theo dự thảo Nghị định mới, doanh nghiệp được điều chỉnh phương án sử dụng vốn khi thỏa mãn hai điều kiện, gồm cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp thông qua và số người sở hữu đại diện cho trên 65% trái phiếu cùng loại chấp thuận. Doanh nghiệp phải công bố thông tin bất thường về việc này.

Dự thảo cũng bổ sung quy định nguồn vốn từ phát hành trái phiếu phải được doanh nghiệp theo dõi riêng. Trường hợp vốn được giải ngân theo tiến độ, doanh nghiệp phải trình bày kế hoạch sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi.

Bộ Tài chính cho rằng quy định mới sẽ giúp minh bạch nguồn tiền thu được từ đợt chào bán với các nguồn tiền khác, đồng thời tăng cường kỷ luật tài chính cho doanh nghiệp và củng cố niềm tin của nhà đầu tư với tổ chức phát hành.

Thống kê của nhà điều hành cho thấy quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tính đến hết tháng 6/2025 đạt 9,8% GDP năm ngoái, tương đương khoảng 1,13 triệu tỷ đồng.

Trong 10 tháng đầu năm nay, giá trị phát hành mới đạt hơn 441.000 tỷ đồng, gấp khoảng 1,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổ chức tín dụng chiếm hơn 66% khối lượng phát hành, sau đó đến doanh nghiệp bất động sản khoảng 26%, còn lại đến từ các lĩnh vực khác. Lãi suất bình quân đạt 7,23% một năm.

Theo Bộ Tài chính, kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp phát triển đã góp phần giảm áp lực cung ứng vốn của kênh tín dụng ngân hàng. Dù tăng trưởng nhanh, trái phiếu chưa phải kênh huy động vốn chủ yếu của doanh nghiệp. Tính tuân thủ pháp luật của một số doanh nghiệp còn hạn chế, thể hiện qua việc chưa thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư.

