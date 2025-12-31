Doanh nghiệp bông 65 năm tuổi đặt mục tiêu mở rộng sang Mỹ

Bông Bạch Tuyết vừa công bố chiến lược đầu tư công nghệ quốc tế, mở rộng hợp tác và đưa sản phẩm lên Amazon Mỹ, hướng tới phân phối toàn cầu.

Tại lễ kỷ niệm 65 năm thành lập diễn ra tháng 11, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết công bố loạt dự án chiến lược cho giai đoạn tới, trọng tâm là đầu tư công nghệ sản xuất và mở rộng thị trường quốc tế, thông qua Amazon.

Sự kiện sinh nhật 65 năm công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết. Ảnh: Bông Bạch Tuyết

Song song, doanh nghiệp sẽ đầu tư dàn máy chải Trustzler của Đức nhằm nâng cao độ đồng đều và chất lượng nguyên liệu bông, hướng tới tiêu chuẩn sản xuất ngang tầm thương hiệu quốc tế. Doanh nghiệp cũng dự kiến khởi công Trung tâm Đổi mới Sáng tạo (Innovation Hub) vào cuối tháng 3/2026, với quy mô 17.000 m2 sàn xây dựng, phục vụ nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các dòng sản phẩm mới.

Không gian trưng bày dịp kỷ niệm 65 năm thành lập công ty. Ảnh: Bông Bạch Tuyết

Theo Tổng giám đốc Nguyễn Khánh Linh, các dự án này nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao năng lực đổi mới và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước. "Đây là bước chuẩn bị cần thiết để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", ông nói.

Bên cạnh đầu tư nội lực, Bông Bạch Tuyết thúc đẩy hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Tại sự kiện, công ty ký kết chiến lược với hệ thống Nhà thuốc An Khang, nền tảng phân phối Buymed và Tập đoàn Osaki (Nhật Bản). Theo đại diện doanh nghiệp, các thỏa thuận này góp phần mở rộng kênh tiếp cận thị trường và tạo dư địa phát triển sản phẩm lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Đây không chỉ là cột mốc đánh dấu việc mở rộng kênh phân phối, mà còn là minh chứng cho tinh thần hội nhập. "Những sự kết hợp trên tạo nên nguồn lực phát triển bền vững cho doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu đưa thương hiệu Việt vươn xa, chạm tới chuẩn mực quốc tế", vị đại diện nói thêm.

Đặc biệt, đầu năm 2026, Bông Bạch Tuyết dự kiến đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Amazon Mỹ, mở rộng kênh phân phối và tham gia thị trường sản phẩm chăm sóc cá nhân từ bông quy mô 12 - 19 tỷ USD, theo Allied Market Research. Doanh nghiệp đánh giá, uy tín thương hiệu cùng kinh nghiệm vận hành chuỗi sản xuất, phân phối là lợi thế để xây dựng sự hiện diện bền vững tại thị trường Mỹ, thay vì chỉ xuất khẩu ngắn hạn.

Một gian hàng giới thiệu sản phẩm của Bông Bạch Tuyết. Ảnh: Bông Bạch Tuyết

Theo các nghiên cứu quốc tế, tuổi thọ trung bình của doanh nghiệp niêm yết hiện khoảng 10 - 15 năm. Ngay tại Mỹ, tuổi đời trung bình của các công ty trong chỉ số S&P 500 đã giảm từ 61 năm (1958) xuống khoảng 18 năm. Vì vậy, mốc 65 năm được xem là cột mốc hiếm với một doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

Bông Bạch Tuyết thành lập năm 1960, tiền thân là nhà máy Cobovina Bạch Tuyết, chuyên sản xuất bông y tế. Nhiều thập kỷ, sản phẩm của doanh nghiệp hiện diện tại bệnh viện, phòng mổ, nhà thuốc và hộ gia đình trên cả nước. Có thời điểm, thương hiệu này chiếm tới 90% thị phần bông y tế tại Việt Nam.

Từ năm 2020, Bông Bạch Tuyết bước vào giai đoạn tái cấu trúc, đầu tư mạnh vào dây chuyền sản xuất, mở rộng công suất và nâng chuẩn quản trị chất lượng. Doanh nghiệp đa dạng hóa danh mục sang các sản phẩm chăm sóc cá nhân như bông tẩy trang, khẩu trang, tăm bông, khăn lau mặt, mẹ và bé, nhưng vẫn giữ tiêu chuẩn y tế làm nền tảng.

Trên các nền tảng thương mại điện tử, nhãn hàng hiện có hơn 8 triệu người dùng. Sản phẩm bông tẩy trang của doanh nghiệp đang đứng đầu TikTok Shop và giữ thị phần số một trên Shopee, vượt nhiều thương hiệu ngoại.

"Chúng tôi luôn kiên định với giá trị cốt lõi: chất lượng là danh dự - con người là nền tảng - phụng sự là sứ mệnh. Niềm tin ấy đã giúp thương hiệu đứng vững, vượt qua thử thách để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của công nghệ, sáng tạo và hội nhập toàn cầu, đúng tinh thần 'Thương hiệu Việt, Niềm tin Việt, Giấc mơ Việt", ông Nguyễn Khánh Linh nhấn mạnh.

Thế Đan