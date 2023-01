Doanh nghiệp blockchain miền Bắc kỳ vọng bứt phá

30 doanh nghiệp blockchain phía Bắc họp mặt để chia sẻ kinh nghiệm, dự đoán xu hướng thị trường và tìm hướng bứt phá trong tương lai,

Các doanh nghiệp blockchain miền Bắc tham gia sự kiện họp mặt cuối năm với chủ đề "The Last Soldiers: do DTS Group đồng tổ chức và tài trợ cùng một số doanh nghiệp công nghệ, blockchain lớn khác tại Hà Nội. Tại sự kiện, các đại diện doanh nghiệp, các chuyên gia, cá nhân đã nhìn lại thị trường blockchain 2022 tại Việt Nam và quốc tế; cùng chia sẻ những vấn đề của các dự án đang gặp phải trong năm qua đó, dự đoán xu hướng thị trường trong năm 2023.

Đại diện doanh nghiệp đánh giá năm 2022 là năm đáng nhớ không chỉ cho những cá nhân, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực blockchain mà cả nền kinh tế thế giới và các ngành nghề khác nhau. Blockchain Việt Nam được kỳ vọng sẽ có một khởi đầu bùng nổ sau chuỗi ngày uptrend nhưng chỉ trong vòng vài tháng, thị trường biến thành cuộc chiến sinh tồn khốc liệt mà rất nhiều startups, dự án từ lớn đến nhỏ đã không thể vượt qua.

Bên cạnh những dự án sụp đổ, thất bại, vẫn xuất hiện những dự án sống sót, thậm chí còn "sống khỏe". Các chuyên gia bày tỏ niềm tin vào việc công nghệ blockchain sẽ thay đổi cách vận hành của nhiều ngành nghề nếu phát triển đúng cách.

Buổi gặp gỡ của 30 doanh nghiệp blockchain phía Bắc. Ảnh: DTS

Theo Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn - Chủ tịch Liên Minh Blockchain Vietnam, tương lai của thị trường chuỗi khối vẫn rất tươi sáng. "Tuy chưa biết thị trường sẽ ra sao nhưng tôi tin rằng Việt Nam vẫn là cái nôi cho ngành và sẽ có thêm nhiều sản phẩm dịch vụ mới trong nhiều lĩnh vực như cách chúng ta đã tiên phong trong mảng game", ông Tuấn nhận định.

Đồng tình vời quan điểm này, ông Trương Gia Bảo - Chủ tịch DTS Group cho biết thị trường blockchain còn nhiều tiềm năng để bùng nổ. Theo ông, mấu chốt để chuỗi khối phát triển nằm ở sự hợp tác và đoàn kết. "Chỉ có đoàn kết, chúng ta mới có thể làm được việc lớn hơn. Việt Nam đang đi khá nhanh so với thế giới. Thị trường blockchain ở Đông Nam Á vẫn còn rất màu mỡ để chúng ta phát triển. Đối với những người đã có trải nghiệm, đi qua khó khăn, thì càng có thể dễ dàng thành công trong tương lai", Chủ tịch DTS Group nói.

Trong vai trò là người đồng hành cùng với nhiều doanh nghiệp blockchain đi qua khó khăn, gặt hái nhiều thành công, ông Bảo đánh giá năm 2022 là một năm đầy biến động với các sự kiện về kinh tế, chính trị, tác động vào gần như tất cả ngành nghề và đặc biệt là về thị trường tài chính toàn cầu. Biến động dẫn đến nhiều lo ngại cho nền kinh tế cho những năm tiếp theo. "Tuy nhiên, theo hướng tích cực, năm 2023 vẫn có thể xem là một cơ hội để có thể nắm bắt hơn là sợ hãi", lãnh đạo DTS khẳng định.

Hoài Phương