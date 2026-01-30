Doanh nghiệp bị nghi làm giả hơn 4 tấn cà phê

Lâm ĐồngMột cơ sở sản xuất cà phê ở Gia Nghĩa bị điều tra do dùng đậu nành cùng hương liệu trộn lẫn với nhân cà phê làm ra cà phê thành phầm giá rẻ.

Nngày 27/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Bảo Lâm 3 kiểm tra ôtô tải nghi chở hàng giả. Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 gói cà phê thành phẩm, tổng trọng lượng 528 kg, không có hóa đơn, chứng từ, nên lập biên bản tạm giữ.

Lực lượng chức năng kiểm tra nguyên liệu làm cà phê tại Công ty World Coffee, phường Bắc Gia Nghĩa. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra, cảnh sát kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại World Coffee ở phường Bắc Gia Nghĩa, do ông Lương Viết Kiểm là đại diện pháp luật. Ông Kiểm thừa nhận số cà phê trên là của doanh nghiệp.

Tại kho hàng, cảnh sát phát hiện hơn 7.900 gói cà phê thành phẩm các loại (tổng khối lượng hơn 4 tấn) và hơn 3 tấn nguyên liệu, cùng nhiều máy móc, thiết bị sản xuất cà phê.

Bên trong xưởng chế biến cà phê. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bước đầu, chủ doanh nghiệp thừa nhận đã sử dụng hạt đậu nành trộn lẫn với cà phê nhân và hương liệu để cho ra thành phẩm với giá rẻ.

Bước đầu, công an xác định toàn bộ số cà phê trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, có dấu hiệu xâm hại quyền lợi người tiêu dùng.

Cơ quan điều tra đang làm rõ sai phạm.

Khải Nguyên