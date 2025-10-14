Doanh nghiệp bất động sản Việt nhận ba giải thưởng tại APEA 2025

Filmore Development lập hat-trick tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 ở ba hạng mục gồm doanh nghiệp tăng trưởng, doanh nhân xuất sắc và thương hiệu truyền cảm hứng.

APEA do Enterprise Asia tổ chức, quy tụ doanh nghiệp từ hơn 16 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng được đánh giá qua các tiêu chí về tầm nhìn lãnh đạo, đổi mới, văn hóa tổ chức và cam kết phát triển bền vững. Năm nay, chủ đề "Showcasing Future-Ready Enterprises" nhấn mạnh nhóm doanh nghiệp thích ứng nhanh, ứng dụng công nghệ và hướng tới bền vững.

Việc chiến thắng ba hạng mục giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận về tầm nhìn chiến lược của Filmore Development mà còn góp phần mở rộng thương hiệu Việt Nam trên thị trường bất động sản khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại diện Filmore Development tại lễ trao giải thưởng APEA 2025. Ảnh: Filmore Development

Theo báo cáo tài chính, Filmore Development đạt doanh thu 240% chỉ tiêu nửa đầu năm sau 2,5 tháng triển khai mô hình Agile. Phương thức này giúp rút ngắn quy trình, tăng tính chủ động của các nhóm dự án và đẩy nhanh quyết định nhất có thể. Doanh nghiệp dự kiến, doanh thu năm 2025 tăng 160% so với năm 2024.

Thành tích doanh thu là nền tảng để Filmore Development có mặt trong top doanh nghiệp tăng trưởng nhanh tại APEA. Việc áp dụng thành công mô hình quản trị hiện đại giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh với thị trường, tối ưu hóa nguồn lực và đưa ra các quyết định chiến lược linh hoạt.

"Các mô hình vận hành đặc trưng cùng cấu trúc doanh nghiệp linh hoạt đã phát huy hiệu quả, biến mỗi nhân sự thành những mắt xích sáng tạo trong cỗ máy chung", đại diện Filmore Development chia sẻ.

Ông Nguyễn Tấn Danh (phải), Chủ tịch hội đồng quản trị Filmore Development nhận giải Doanh nhân xuất sắc châu Á. Ảnh: Filmore Development

Từ góc độ quản trị, định hướng chuyển đổi được thúc đẩy bởi Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Tấn Danh, người nhấn mạnh phương châm phát triển dựa trên giá trị sử dụng và trải nghiệm cư dân. Ông muốn từng trải nghiệm phải có sự khác biệt, qua đó, định hình giá trị của thương hiệu và dự án. Tiêu biểu cho triết lý này là dự án The Filmore Da Nang, khu căn hộ hạng sang đã bàn giao tại trung tâm TP Đà Nẵng.

Theo ông Danh, doanh nghiệp bền vững không chỉ dựa vào tốc độ mở rộng quy mô, mà ở khả năng tạo ra mối liên kết lâu dài giữa con người và không gian sống. Trong đó, con người là chủ thể trung tâm, quyết định các yếu tố từ quy hoạch, thiết kế, vật liệu đến các tiện ích sống của cư dân. Định hướng này giúp lãnh đạo Filmore Development nhận giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Filmore Development theo đuổi mục tiêu định hình những chuẩn mực khác biệt. Ảnh: Filmore Development

Giải thưởng thứ ba - Thương hiệu truyền cảm hứng - tiếp tục khẳng định mối liên hệ giữa kết quả kinh doanh và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Filmore Development theo đuổi mô hình vận hành tập trung vào con người, tích hợp công nghệ hiện đại hướng đến cộng đồng thịnh vượng. Doanh nghiệp cũng đề cao việc duy trì chiều sâu văn hóa trong những thiết kế hiện đại, sử dụng công nghệ thông minh phục vụ đúng nhu cầu người dùng, tạo sự kết nối và tương tác trong cộng đồng.

Với mục tiêu định hình những chuẩn mực khác biệt để cùng cộng đồng kiến tạo tương lai bền vững, Filmore Development phát triển phân khúc cao cấp nhằm tạo ra những không gian sống với kiến trúc hiện đại kết hợp công năng và đề cao tính trải nghiệm. Từ nền tảng nhà ở, doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái bền vững, kết nối cộng đồng và góp phần định hình đô thị theo hướng nâng cao chất lượng sống.

Anh Vũ