Doanh nghiệp bất động sản thoát lỗ nhờ đầu tư chứng khoán

Lợi nhuận hoạt động cốt lõi chỉ gần 2,6 tỷ, Nhà Đà Nẵng thoát lỗ so với cùng kỳ để có lãi 23,5 tỷ đồng nhờ đầu tư chứng khoán.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) cho thấy, doanh thu quý IV/2025 đạt gần 6,6 tỷ đồng, giảm khoảng 16,5% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, công ty có lãi gộp gần 2,6 tỷ đồng, sụt hơn 21%.

Tuy nhiên, lợi nhuận của doanh nghiệp này cải thiện mạnh. Từ mức lỗ gần 5,6 tỷ đồng ở quý IV/2024, NDN có lãi sau thuế hơn 23,5 tỷ đồng ở kỳ này. Ban lãnh đạo giải thích nguyên nhân là thị trường chứng khoán có chuyển biến tích cực giúp lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng.

Theo đó, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính hơn 48,2 tỷ đồng, gấp 3,2 lần quý IV/2024. Trong đó, lãi đầu tư chứng khoán chiếm tới 93%, tương đương khoảng 44,8 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, hoạt động tài chính mang về lợi nhuận 28,6 tỷ đồng.

So với bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính có doanh thu vượt 7,3 lần. Còn xét về lợi nhuận, mức độ chênh lệch lên tới 11 lần.

Tính theo giá đóng cửa cuối năm 2025, NDN sở hữu danh mục cổ phiếu gần 528 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng cao nhất là VHM của Vinhomes. Với giá trị tính đến cuối năm đạt gần 163 tỷ đồng, mã này giúp Nhà Đà Nẵng lãi khoảng 2,3 lần so với giá gốc. Bên cạnh đó, công ty cũng rót tiền vào HPG của Tập đoàn Hòa Phát và lãi gần 92 tỷ đồng. Song, họ cũng chịu lỗ khi đầu tư DGC của Hóa chất Đức Giang, PVT của PVTrans hay DGW của Digiworld.

Danh mục cổ phiếu của Nhà Đà Nẵng (đơn vị: tỷ đồng) Cổ phiếu Giá mua gốc Giá cuối 2025 Lỗ/lãi HPG - Hòa Phát 90,9 124,1 33,2 VHM - Vinhomes 70,9 162,8 91,9 DGC - Đức Giang 64,4 61,3 -3,1 PVT - PVTrans 32 27,5 -4,5 DGW - Digiworld 21,9 19,5 -2,4 Các cổ phiếu khác 109 132,8 23,8

Lũy kế cả năm 2025, Nhà Đà Nẵng có doanh thu giảm hơn một nửa về gần 26,6 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế lại cao hơn năm 2024 tới 4,65 lần và đạt hơn 168,6 tỷ đồng. Cả năm qua, họ lãi chủ yếu nhờ hoạt động tài chính khi lợi nhuận mảng này đạt hơn 185 tỷ đồng, gấp gần 18 lần lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Ở hoạt động kinh doanh cốt lõi, Nhà Đà Nẵng đang có dự án trọng điểm là Monarchy Block B nhưng đang "vướng" pháp lý và vẫn còn căn hộ chưa bán hết. Đến cuối năm 2025, giá trị tồn kho của dự án này còn ghi nhận hơn 31,4 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kế hoạch kinh doanh năm trước, công ty cũng nói sẽ tái khởi động dự án chung cư tại số 13 Nguyễn Chí Thanh (tên thương mại dự kiến là N Tower) nhưng chưa có lộ trình cụ thể.

Đầu tư chứng khoán và các hoạt động tài chính giúp các doanh nghiệp tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi, đa dạng hóa nguồn thu và gia tăng lợi nhuận, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Với những doanh nghiệp có đội ngũ chuyên nghiệp, đầu tư cổ phiếu có thể trở thành một công cụ hỗ trợ chiến lược tài chính.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Doanh nghiệp không loại trừ khả năng thua lỗ, từ đó phải gánh thêm áp lực trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán. Nếu đầu tư vượt quá khả năng kiểm soát, doanh nghiệp cũng dễ bị xao nhãng hoạt động kinh doanh cốt lõi, thậm chí đối mặt rủi ro thanh khoản, làm xói mòn uy tín và niềm tin từ cổ đông. Vì vậy giới phân tích thường xem đầu tư chứng khoán như một hoạt động bổ trợ, đi kèm kỷ luật quản trị rủi ro chặt chẽ, thay vì trở thành trụ cột lợi nhuận của doanh nghiệp.

Nhà Đà Nẵng có tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập từ năm 1992. Hoạt động chính của công ty là đầu tư, kinh doanh bất động sản và xây dựng công trình tại Đà Nẵng. Doanh nghiệp chuyển sang mô hình cổ phần vào năm 2010 và niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX từ cuối tháng 4/2011.

