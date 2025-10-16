Doanh nghiệp bất động sản tăng tuyển dụng môi giới

Nhiều công ty bất động sản đẩy mạnh tuyển dụng quy mô lớn trong quý cuối năm, đón sóng hồi phục của thị trường.

Đầu tháng 10, Công ty bất động sản Sao Việt cũng đang tuyển hơn 200 nhân viên kinh doanh, chuẩn bị cho kế hoạch phân phối dự án căn hộ quy mô 2.000 sản phẩm tại phường Đông Hòa và 500 căn nhà phố thương mại ở phường Tân Uyên, TP HCM.

Tương tự, Dat Xanh Services - hệ thống dịch vụ thuộc Tập đoàn Đất Xanh - cũng tìm kiếm 3.000 vị trí tại các công ty thành viên. Riêng Dat Xanh Services Hội sở (miền Nam) và Đất Xanh miền Bắc có thể tuyển 2.500 chuyên viên bán hàng để đáp ứng kế hoạch mở rộng hệ thống phân phối những năm tới.

Sau khi được gỡ vướng pháp lý một số dự án bất động sản, NovaGroup tổ chức tuyển hơn 500 vị trí lãnh đạo, quản lý trong các lĩnh vực bất động sản và du lịch, nông nghiệp và tiêu dùng - mảng kinh doanh tập đoàn này hướng tới khi mở rộng hệ sinh thái.

Các hoạt động tuyển dụng diễn ra sôi động trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều tín hiệu phục hồi. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng đầu năm nay, cả nước có hơn 4.000 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới. Số này tăng gần 19% so với cùng kỳ và gấp hơn ba lần doanh nghiệp giải thể. Việc số doanh nghiệp gia nhập thị trường vượt xa lượng rút lui cho thấy niềm tin vào triển vọng phục hồi đã quay trở lại.

Môi giới bất động sản đang tư vấn bán hàng tại dự án ở TP HCM. Ảnh: AGG

Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Xây dựng, nguồn cung nhà ở dồi dào, khi lượng dự án khởi công mới thêm 20%, số hoàn thành tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng giao dịch trên toàn thị trường cũng nhích nhẹ 1%, chủ yếu ở các khu vực có hạ tầng hoàn chỉnh và pháp lý minh bạch.

Cụ thể hơn, theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu bất động sản Dat Xanh Services, 9 tháng qua, tổng nguồn cung nhà ở cả nước đạt hơn 70.000 sản phẩm, tăng 20% và tỷ lệ hấp thụ cũng đi lên 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn vị này dự báo quý cuối năm thị trường có thể đón thêm 25.000 sản phẩm mở bán mới, phân bố đều ở cả ba miền.

Ông Trần Quốc Thịnh, Tổng giám đốc Dat Xanh Services, nhìn nhận thị trường bất động sản đang hồi phục cả về lượng và chất, khi các doanh nghiệp đồng loạt tái thiết đầu tư, mở bán và huy động nguồn lực.

Tuy vậy, sự phục hồi này cũng khiến cuộc cạnh tranh nhân sự trong ngành ngày càng khốc liệt. Một chủ đầu tư tại khu Đông TP HCM đang tuyển 300 môi giới địa ốc cho kế hoạch mở bán loạt dự án tại TP HCM, Tây Ninh và Đồng Nai. Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp thừa nhận thị trường tuyển dụng khó khăn hơn trước, do yêu cầu với đội ngũ bán hàng ngoài cần kinh nghiệm, kỹ năng, phải có kiến thức pháp lý, am hiểu thị trường và chứng chỉ hành nghề.

Đánh giá về thị trường lao động ngành bất động sản, TS Trần Xuân Lượng, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam (VARS IRE), cho biết khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là thiếu nhân sự đạt chuẩn.

Báo cáo lao động của TP HCM và Hà Nội ghi nhận riêng quý II, nhu cầu tuyển dụng tại hai địa phương này dao động 77.000-120.000 vị trí, trong đó bất động sản chiếm khoảng 8-12%.

Theo thống kê của VARS IRE, cả nước có khoảng 300.000 môi giới đang hoạt động, nhưng 89% (tương đương hơn 260.000 người) chưa có hoặc sử dụng chứng chỉ hết hiệu lực. Trong khi đó, 416 doanh nghiệp môi giới báo cáo thiếu nhân sự đạt chuẩn. Việc này khiến nhiều đơn vị không thể tuyển đủ đội ngũ hợp pháp, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phục hồi.

Ông Trần Quốc Thịnh, Tổng giám đốc Dat Xanh Services, cho rằng các chủ đầu tư và sàn phân phối đang bước vào giai đoạn chọn lọc kỹ đối tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực nhân sự để đáp ứng yêu cầu thị trường. Với lượng mở bán, nguồn cung lớn, ông Thịnh dự báo nhu cầu nhân sự môi giới chất lượng cao sẽ tăng mạnh, và xu hướng tuyển dụng chuyển từ số lượng sang chất lượng.

"Doanh nghiệp địa ốc sẽ ưu tiên tuyển nhân sự có chứng chỉ hành nghề, am hiểu pháp lý và thành thạo công nghệ, thay vì ồ ạt như trước", ông Thịnh nói, thêm rằng đây là bước chuyển quan trọng giúp thị trường chuyên nghiệp, minh bạch và phát triển bền vững.

Bên cạnh việc cạnh tranh bằng lương thưởng và hoa hồng, nhiều doanh nghiệp đầu tư mạnh vào đào tạo nội bộ, thay vì chỉ dựa vào nguồn lao động sẵn có. Bởi các yêu cầu khắt khe hơn về pháp lý, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng bán hàng số buộc họ phải có chương trình đào tạo riêng, từ kiến thức sản phẩm, quy định pháp luật đến kỹ năng tương tác khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Sao Việt cho hay họ dành một khoản ngân sách đào tạo nhân viên mới để chuẩn hóa đội ngũ. Nhân viên sau khi tuyển dụng phải trải qua chương trình đào tạo kỹ năng chuyên môn, thị trường, và thi chứng chỉ hành nghề.

Một số tập đoàn lớn cũng lập trung tâm đào tạo chuyên biệt, liên kết với các cơ sở được Bộ Xây dựng công nhận để cấp chứng chỉ hành nghề cho nhân viên. Việc đào tạo thường xuyên còn giúp môi giới thích ứng nhanh với thay đổi của quy định, xu hướng tiêu dùng và công nghệ bán hàng trực tuyến - yếu tố được xem là "đường sống" của nghề trong giai đoạn mới.

Giới chuyên gia nhận định đầu tư cho con người sẽ là "vũ khí mềm" quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa ốc. Khi nguồn cung và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, chất lượng đội ngũ - những người trực tiếp tiếp cận khách hàng - trở thành thước đo quan trọng thể hiện uy tín và bền vững của doanh nghiệp bất động sản.

Phương Uyên