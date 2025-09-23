Doanh nghiệp bất động sản phía Nam đua bán hàng cuối năm

Quý IV, các doanh nghiệp bất động sản phía Nam dự kiến mở bán hàng nghìn căn hộ, đất nền ra thị trường nhằm hút dòng tiền cuối năm.

Cụ thể, tại khu lõi TP HCM, Đại Phúc Group đang triển khai nhận đặt chỗ cho giai đoạn đầu dự án Diamond Sky với gần 300 căn hộ, giá từ 130 triệu đồng mỗi m2. Còn Nam Long vừa ra mắt phân khu mới Trellia Cove với 800 căn hộ biệt lập thuộc khu đô thị Mizuki Park.

Với khu vực vừa sáp nhập (thuộc Bình Dương cũ), chủ đầu tư An Gia chào bán 700 căn hộ cuối cùng tại tháp Gió Đông thuộc dự án The Gió Riverside. Rổ hàng đợt này gồm các căn có tầm nhìn hướng sông Đồng Nai và sông Ngọc, giá từ 48 triệu đồng mỗi m2. Phú Đông Group, Phát Đạt, Bcons Group... cũng tung ra giỏ hàng mới cho dịp cuối năm này.

Tại Tây Ninh, Solia Group tiếp tục mở bán giai đoạn mới dự án The Solia (quy mô 20 ha, gần 1.000 nền đất liền kề diện tích khoảng 100 m2), giá 20-26 triệu đồng mỗi m2.

Thắng Lợi Group sắp ra mắt khu phức hợp cao tầng đầu tiên Win City (Đức Hòa), cung cấp khoảng 6.000 căn hộ thuộc phân khúc trung cao cấp. Tại xã Bến Lức, Nam Long cũng vừa động thổ và chuẩn bị triển khai dự án khu căn hộ cao tầng Solaria Rise, quy mô gần 700 căn...

Người mua nhà tham quan tại một dự án ở TP HCM. Ảnh: Tâm Đức

Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản đang phát đi tín hiệu khởi sắc khi nguồn cung mới đến nay đã đạt khoảng 120% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam dự báo, quý cuối năm thị trường sẽ đón khoảng 25.000 sản phẩm mở bán mới, trong đó căn hộ tiếp tục giữ ưu thế tuyệt đối. Viện nghiên cứu bất động sản Đất Xanh Services nhận định quý IV sẽ là tâm điểm bung hàng của cả nước, riêng phía Nam có hơn 20 dự án với quy mô hàng chục nghìn sản phẩm.

Thống kê của DKRA Consulting chỉ ra TP HCM và các tỉnh lân cận hiện có khoảng 18 dự án đô thị quy mô từ 100 ha được quy hoạch, trong đó tám dự án đã và đang triển khai, cung cấp hơn 50.000 sản phẩm ra thị trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở phía Nam nói riêng và cả nước nói chung trong những năm tới.

Không chỉ nguồn cung, sức cầu bất động sản phía Nam được nhận định sẽ bùng nổ sau thời gian dài kìm nén. Căn hộ trung cấp được kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt thị trường, trong khi nhà liền thổ dưới 10 tỷ đồng hấp thụ tốt cả ở TP HCM lẫn các đô thị vệ tinh.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, nhận định thị trường bất động sản phía Nam sẽ sôi động hơn trong giai đoạn cuối năm khi nhiều dự án hoàn tất pháp lý, đủ điều kiện mở bán. Doanh nghiệp hiện cũng chủ động tái cơ cấu dòng tiền, tháo gỡ vướng mắc pháp lý và đẩy mạnh hoạt động bán hàng nhằm gia tăng nguồn cung.

Theo ông Thắng, căn hộ, đặc biệt ở phân khúc trung cấp và vừa túi tiền sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt nhờ phù hợp nhu cầu ở thực. Tuy vậy, khi nhiều dự án đồng loạt ra hàng, mức độ cạnh tranh giữa các chủ đầu tư sẽ khốc liệt hơn, buộc họ phải tung chính sách ưu đãi hấp dẫn, linh hoạt tiến độ thanh toán và nâng cao chất lượng sản phẩm để thu hút khách mua.

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc kinh doanh Đất Xanh Services, cho rằng thị trường đang bước vào "mùa gặt" khi hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi như lãi suất ổn định, dòng vốn đầu tư công được đẩy mạnh, nguồn cung dồi dào và loạt chính sách kích cầu.

Bà Liên đánh giá, tâm lý người mua đã cải thiện rõ rệt mở ra triển vọng phục hồi. Sự bứt phá về hạ tầng giao thông cũng mang lại lợi thế cho các đô thị vệ tinh, nhất là khi nguồn cung tại trung tâm TP HCM ngày càng khan hiếm và giá bị đẩy lên cao.

Ngoài ra, theo bà, việc sáp nhập địa giới hành chính được xem là cú hích lớn cho phát triển đô thị, giúp mở rộng quỹ đất và tháo gỡ nhiều vướng mắc pháp lý. Tuy nhiên, cơ hội không chia đều cho tất cả, mà chỉ thuộc về những chủ đầu tư có năng lực triển khai và tập trung vào các phân khúc thực sự có nhu cầu.

Trong bối cảnh kinh tế vẫn tiềm ẩn biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt, giới chuyên gia nhìn nhận doanh nghiệp bất động sản sẽ tiếp tục duy trì chiến lược bán hàng thận trọng. Các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực với chính sách thanh toán linh hoạt được dự báo giữ vai trò chủ lực, trong khi bất động sản đầu tư có thể cải thiện thanh khoản nhưng khó bứt phá mạnh như giai đoạn trước dịch.

Phương Uyên