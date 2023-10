Doanh nghiệp bất động sản muốn bán Khu du lịch Bãi Bụt - Sơn Trà

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư LDG vừa thông qua chủ trương tái cơ cấu tài sản, dự án để trả nợ trái phiếu, ngân hàng.

Công ty cổ phần đầu tư LDG sẽ chuyển nhượng 2 dự án gồm Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà và Khu chung cư lô C1 tại phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương do LDG làm chủ đầu tư.

Trong đó, dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà có tên thương mại LDG Grand Miền Trung, quy mô 29 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng. Năm 2019, LDG nhận chuyển nhượng 99,9% cổ phần tại Công ty cổ phần Hải Duy - chủ đầu tư dự án này. Đến 30/6, LDG ghi nhận khoản phải thu dài hạn tại công ty Hải Duy gần 1.340 tỷ đồng.

Cùng với đó, LDG cũng sẽ tái cơ cấu tài sản thông qua việc hợp tác với đối tác có năng lực để phát triển dự án. Chủ đầu tư này dự kiến chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của công ty, cổ phần tại các công ty con. Giá để chuyển nhượng dự án, cổ phần không được thấp hơn giá vốn LDG đã ghi nhận.

HĐQT LDG ủy quyền cho ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT LDG, thực hiện thương thảo, ký hợp đồng, quyết định các công việc liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Thành lập năm 2010, LDG hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với các sản phẩm đất nền, nhà phố, căn hộ, khu đô thị tại nhiều địa phương phía Nam như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai...

Cũng như nhiều doanh nghiệp địa ốc khác, LDG đang phải trải qua một giai đoạn nhiều khó khăn. Năm 2022, LDG lãi hợp nhất 4 tỷ đồng, chỉ bằng 1,54% so với năm 2021. Đến nửa đầu năm nay, công ty này lỗ đến 150 tỷ.

Tại báo cáo soát xét bán niên 2023, tại thời điểm hết tháng 6, kiểm toán lưu ý LDG có phát sinh khoản chậm thanh toán tiền lãi hơn 22,5 tỷ đồng của một lô trái phiếu và chậm trả gốc, lãi ngân hàng xấp xỉ 34 tỷ đồng.

Hồi tháng 8, Chủ tịch HĐQT LDG đã bị phạt hơn 520 triệu đồng vì chậm công bố thông tin khi bán 2,6 triệu cổ phiếu doanh nghiệp này. Tại phiên họp thường niên sau đó, ông Hưng đã xin lỗi cổ đông và khẳng định không có âm mưu trong việc này. Chủ tịch LDG cũng nói rằng thời qua ông và các lãnh đạo đã phải dùng tài sản cá nhân để giúp đỡ công ty trong lúc khó khăn.

Anh Tú