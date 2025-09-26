Doanh nghiệp bất động sản mong tìm bản sắc cho đô thị Việt

Masterise Group cho rằng phát triển đô thị cần hài hòa không gian sống hiện đại, hạ tầng đồng bộ với bản sắc văn hóa, để vừa hội nhập quốc tế, khẳng định dấu ấn riêng.

Thông tin do ông Nguyễn Hoàng Triều, Phó giám đốc Khối thiết kế Masterise Group chia sẻ tại talkshow Kiến tạo Đất nước - Tự hào Việt Nam, phát sóng trên phát sóng trên HTV9 ngày 18/9.

Talkshow giới thiệu nhân vật, câu chuyện và sáng kiến tiêu biểu, phản ánh sự cộng hưởng giữa Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng trong hành trình kiến tạo Việt Nam hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ bản sắc. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn đô thị hóa nhanh, đến cuối năm 2024 tỷ lệ đạt khoảng 45%, với hơn 925 đô thị trên cả nước. Hạ tầng mới như metro, đại lộ, khu đô thị liên tục mở ra, tạo bức tranh sôi động. Song, giới chuyên gia bày tỏ lo ngại về xu hướng "đồng phục" của các khu đô thị, khi sự xuất hiện hàng loạt dự án giống nhau, chủ yếu chú trọng công năng, có nguy cơ đánh mất sự khác biệt.

Ông Nguyễn Hoàng Triều (giữa) và KTS Trần Ngọc Chính (phải) là hai diễn giả tại Talkshow. Ảnh cắt từ video.

Tại tọa đàm, KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch - Kiến trúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng bản sắc là yếu tố giúp đô thị trường tồn. Huế với kinh thành, sông Hương, núi Ngự; Hà Nội với 36 phố phường cổ kính; Hội An với mái ngói rêu phong và đời sống cộng đồng bên sông Thu Bồn là minh chứng cho sự gắn kết giữa con người, cảnh quan và ký ức đô thị. Theo ông, cần giữ được bản sắc và phù hợp điều kiện tự nhiên từng vùng miền để tạo sức hút, điểm riêng cho các đô thị Việt.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, đại diện Masterise coi đây là cơ hội để kiến tạo đô thị vừa đạt chuẩn quốc tế, vừa nuôi dưỡng phần hồn dân tộc. Triết lý phát triển không dừng ở việc sao chép biểu tượng kiến trúc cũ, mà hướng tới xây dựng "ngôn ngữ vùng miền" mới, dung hòa truyền thống với hiện đại.

Triết lý này được hiện thực hóa qua các dự án đô thị quy mô lớn của Masterise Homes - trụ cột thương hiệu của tập đoàn. Thay vì tạo nên những khối bê tông lặp lại, không gian sống được thiết kế theo nhịp sống cư dân. Quảng trường, mái hiên, hàng cây, mảng xanh được tính toán để khơi gợi ký ức, tạo điểm chạm cảm xúc. Người dân có thể quên vị trí trung tâm thương mại, nhưng sẽ nhớ góc phố từng gặp gỡ, hàng cây từng che mát hay không gian gắn kết gia đình.

Ông Nguyễn Hoàng Triều nhấn mạnh đơn vị không đặt mục tiêu xây dựng tòa nhà cao nhất hay hiện đại nhất, mà quan trọng hơn là mỗi dự án đều phải kể được câu chuyện riêng của vùng đất. Đó có thể là nhịp sống cộng đồng, thói quen đời thường hay chi tiết gợi nhớ văn hóa, để mỗi dự án không chỉ phát triển mà còn góp phần nâng tầm diện mạo đô thị Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Triều, Phó giám đốc Khối thiết kế Masterise Group. Ảnh cắt từ video

Ở tầm nhìn chiến lược, doanh nghiệp này coi phát triển đô thị bản sắc không chỉ là câu chuyện kiến trúc mà còn là kiến tạo cộng đồng. Bản sắc được hình thành từ sự an toàn, tiện ích dịch vụ, sự gắn kết cư dân, và cao hơn là niềm tự hào khi được sống trong không gian mang dấu ấn văn hóa Việt. Bản sắc còn đến từ chính cư dân - những người gìn giữ và lan tỏa qua nếp sống hằng ngày, từ bữa cơm nhiều thế hệ đến việc duy trì phong tục truyền thống. Đây cũng là điểm giao giữa định hướng quy hoạch quốc gia và triết lý doanh nghiệp: bản sắc đô thị không phải lớp trang trí bên ngoài, mà là giá trị sống được duy trì song song với hạ tầng hiện đại, tạo nền tảng bền vững cho cộng đồng.

"Phát triển đô thị bản sắc không chỉ là định hướng thiết kế mà còn là tầm nhìn dài hạn cần sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Tập đoàn muốn kiến tạo những đô thị vừa hiện đại để hội nhập, vừa đậm bản sắc để khác biệt, trở thành niềm tự hào dân tộc và thương hiệu quốc gia trên bản đồ thế giới", đại diện Theo Masterise Group nói.

Thái Anh