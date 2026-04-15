Doanh nghiệp bất động sản của VinaCapital lỗ hơn trăm tỷ đồng

VinaLiving - thương hiệu bất động sản thuộc VinaCapital - ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh về mức âm gần 165 tỷ đồng trong năm 2025.

Trong bảng công bố thông tin gửi các trái chủ, Công ty cổ phần VinaLiving Holdings cho biết năm 2025 lỗ khoảng 164,7 tỷ đồng. Năm 2024, họ vẫn lãi khoảng 582,5 tỷ đồng.

Khoản lỗ trên khiến vốn chủ sở hữu của VinaLiving giảm gần 11% về khoảng 1.345 tỷ đồng. Trong đó, họ vẫn còn khoản lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hơn 309 tỷ đồng.

Điểm sáng là nợ phải trả thu hẹp 12% về còn 1.934 tỷ đồng, tính đến cuối năm 2025. Phần lớn là các khoản người mua trả tiền trước dài hạn - các khoản sẽ được ghi nhận thành doanh thu khi công ty hoàn thành và bàn giao bất động sản cho khách hàng, các khoản vay ngắn và dài hạn khác. Nợ ngân hàng ghi nhận hơn 177 tỷ đồng, giảm 65%.

Ngoài ra, công ty đang phát hành 2 lô trái phiếu từ cuối năm 2025, tổng giá trị 190 tỷ đồng. Cả 2 đều có kỳ hạn 2 năm, lãi suất ở mức 10,5-11% mỗi năm. Hiện nay, 2 lô trái phiếu này vẫn chưa đến kỳ trả lãi 6 tháng một lần.

Các căn villa tại Maia Resort Quy Nhon, Gia Lai. Ảnh: VinaLiving

Được thành lập năm 2010, VinaLiving là thương hiệu phát triển bất động sản trực thuộc Tập đoàn VinaCapital. Đơn vị này phát triển nhiều dự án khu dân cư kết hợp nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư đạt hơn 1 tỷ USD.

Hiện tại, VinaLiving đã hoàn thành 11 dự án, nổi bật như The Ocean Villas Da Nang, Hoiana Residences, The Ocean Resort Quy Nhon (Gia Lai), The Garland (TP HCM)... Công ty đang triển khai phân khúc biệt thự tại các dự án Salacia Villas (TP HCM), River Mansion (Đồng Nai) hay Fusion Resort & Villas Da Nang (Đà Nẵng).

Ngoài việc tham gia thị trường địa ốc với vai trò là chủ đầu tư, doanh nghiệp này còn cung cấp dịch vụ quản lý dự án cho VinaCapital và các nhà đầu tư, bao gồm nghiên cứu, tư vấn giải pháp, quản lý thiết kế và thi công, hỗ trợ bán hàng và tiếp thị.

Song song đó, VinaLiving có thể mạnh về việc tìm kiếm nguồn vốn từ các đối tác nước ngoài. Định hướng của họ là tập trung vào những sản phẩm thấp tầng, hướng đến nhu cầu ở thật đi kèm tiện ích như các khu resort. M&A cũng là hướng đi để mở rộng danh mục dự án của công ty.

Tất Đạt