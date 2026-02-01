Doanh nghiệp bán thạch dừa, nha đam tăng mạnh lãi

Trong năm 2025, Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (GCF) đạt lợi nhuận sau thuế hơn 98,5 tỷ đồng, tăng hơn 50% và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần năm 2025 của GC Food đạt gần 698 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 247 tỷ đồng, tăng khoảng 21%, giúp biên lợi nhuận được cải thiện.

Sau khi trừ các chi phí, kết quả kinh doanh ghi nhận bước tiến rõ rệt về chất lượng lợi nhuận. Với hơn 98,5 tỷ đồng lãi sau thuế, mức sinh lời này được đánh giá là tích cực đối với một doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm chế biến, trong bối cảnh biên lợi nhuận ngành thường mỏng và chịu nhiều biến động về giá nguyên liệu.

Riêng quý IV, GC Food lãi ròng khoảng 19 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết, kết quả quý cuối năm tăng mạnh nhờ doanh thu thuần tăng 17% so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính giảm 56% do dư nợ vay thu hẹp và mặt bằng lãi suất thấp hơn. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 22%, chủ yếu nhờ phân bổ đều chi phí thưởng trong năm và chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi thấp hơn. Biên lợi nhuận gộp tiếp tục được cải thiện khi công ty chủ động hơn về vùng nguyên liệu và tối ưu chi phí vận hành.

Tại đại hội cổ đông thường niên ngày 10/4, GC Food đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 vượt 716 tỷ đồng, tăng gần 24% so với năm trước, cùng lợi nhuận sau thuế gần 90 tỷ đồng. Thực tế, doanh thu chưa đạt kế hoạch, song lợi nhuận đã vượt khoảng 9% so với mục tiêu, cho thấy hiệu quả vận hành được cải thiện so với kỳ vọng ban đầu.

Về tình hình tài chính, đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản ngắn hạn của GC Food đạt 544 tỷ đồng, tăng gần 150 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 78 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu kỳ. Doanh nghiệp cũng nâng đầu tư tài chính ngắn hạn lên hơn 107 tỷ đồng, phản ánh thanh khoản cải thiện rõ rệt.

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 đạt 2.155 đồng, tăng so với mức 1.969 đồng của năm trước.

Thi Hà