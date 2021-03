Doanh nghiệp bán lẻ vượt bão Covid-19 nhờ chuyển đổi số

Nike, PNJ và một số doanh nghiệp bán lẻ chuyển đổi số để tồn tại và phát triển trong bối cảnh dịch bệnh khiến thói quen tiêu dùng thay đổi.

Theo nghiên cứu của Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam, năm 2020, 30% doanh số bán lẻ sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng, 33% người tiêu dùng Việt Nam sẽ thực hiện chuyển tiền trực tiếp trên mạng khi mua sắm trực tuyến. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp bán lẻ phải chuyển đổi cách thức tiếp cận khách hàng, số hóa quy trình đặt hàng, giao hàng. Một số doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch bệnh, tăng trưởng doanh thu nhờ chuyển đổi số.

Chuyển đổi số giúp Nike thắng lớn trong bão Covid-19. Ảnh: Nike News.

Doanh số trực tuyến của Nike tăng 36% nhờ số lượng người dùng mua giày trực tuyến để hạn chế tiếp xúc tăng đột biến. Theo The BOF, ông John Donahoe giám đốc điều hành của Nike chia sẻ, Nike tăng trưởng trong thời điểm khó khăn nhờ tận dụng hệ sinh thái ứng dụng. Trong thời điểm mọi người cách ly trong nhà, doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển sang tận dụng hệ sinh thái ứng dụng điện tử và mạng Nike Expert Trainer.

Tại "Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam - Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2020", ông Andrew Edward Williamson, Phó Chủ tịch Huawei đưa ví dụ đại lý mỹ phẩm với hàng trăm cửa hàng bán lẻ tại Trung Quốc chuyển tất cả hoạt động kinh doanh trực tiếp sang trực tuyến. Tất cả nhân viên tư vấn mỹ phẩm chuyển sang sử dụng công cụ online như WeChat để tương tác với khách hàng. Họ từng bước khôi phục hoạt động và phát triển mạnh mẽ hơn. Đặc biệt tại Vũ Hán, khu vực phát sinh đại dịch và bị ảnh hưởng nặng nề nhất, công ty này đạt tốc độ tăng trưởng 200% trong năm nay so với 2019 nhờ chuyển sang mô hình trực tuyến.

Phó Chủ tịch Huawei cũng nhắc đến nền tảng khám chữa bệnh We Doctor. Trong Covid-19, We Doctor cung cấp hệ thống video để bệnh nhân tương tác trực tiếp với bác sĩ từ xa, nhờ đó đạt tốc độ tăng trưởng 36% với hơn 10 triệu bệnh nhân sử dụng thường xuyên.

Tại Việt Nam, theo khảo sát của Nielsen vào tháng 2/2020, các nhà bán lẻ trực tuyến như Tiki, SpeedLotte... ghi nhận số đơn hàng trung bình trong một ngày tăng ít nhất 2 - 4 lần. Dịch vụ mua sắm trực tuyến của Co.opmart tăng 4 - 5 lần trong cùng giai đoạn.

Hàng loạt siêu thị lớn tại Việt Nam phát triển ứng dụng mua sắm trực tuyến và tích điểm khách hàng như VinID, Big C... hay các cửa hàng bán lẻ triển khai dịch vụ đặt hàng trực tuyến qua website, mạng xã hội...

Chuyển đổi số góp phần giúp doanh thu thuần của PNJ đạt hơn 17.500 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch. Ảnh: PNJ.

Ở mảng bán lẻ trang sức, PNJ cũng thắng lớn nhờ chuyển đổi số. Giữa tâm dịch, khách hàng hạn chế đi lại PNJ đã phát triển và chuyển hóa hệ thống bán lẻ thành mô hình đa kênh, vận hành thành công hệ thống ERP - SAP 4HANA. Đây là công cụ giúp PNJ quản trị và sử dụng tối đa tiềm năng các nguồn lực, tạo sức mạnh toàn diện cho doanh nghiệp.

Theo ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ, doanh nghiệp này cũng ứng dụng Big Data vào phân tích xu hướng tiêu dùng, cải tiến hệ thống CRM, ứng dụng AI vào quá trình sản xuất, đưa hệ thống camera ứng dụng AI vào cửa hàng để thu thập, cung cấp dữ liệu cho công tác phân tích hành vi khách hàng.

Năm 2020, doanh thu thuần của PNJ đạt hơn 17.500 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020 là 1.345,9 tỷ đồng, vượt 28% so với kế hạch; Giá trị thương hiệu đạt 93,1 triệu USD, tăng 18% so với kỳ đánh giá 2019.

Ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ trong chương trình Nguy - Cơ. Ảnh: S-world Multimedia.

Chia sẻ về quá trình chuyển đổi số của PNJ, ông Lê Trí Thông cho biết: "Ngành bán lẻ nằm trong giai đoạn đào thải khắc nghiệt, dịch Covid-19 gia tốc cho quá trình đào thải khắc nghiệt và tốc độ hơn. PNJ xuất thân là một công ty kinh doanh và chế tác trang và bán lẻ theo phương thức truyền thống. Câu chuyển đổi số của PNJ tiến hoá qua mỗi năm. Có những công nghệ PNJ mua, nhưng không dùng theo đúng chỉ định mà có những sáng tạo mới".

Câu chuyện chuyển đổi số của PNJ sẽ được ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ chia sẻ trong chương trình Nguy - Cơ số 30, đăng tải trên báo điện tử VnExpress vào 10h ngày 1/4. Chương trình có chủ đề: Chuyển đổi số theo chiến lược chiến thắng nuôi chiến thắng.

Nha Trang