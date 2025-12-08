Doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài tất bật mở rộng ở Việt Nam

Nhận hơn 2.000 đơn đặt trước từ quầy trải nghiệm khi thăm dò Việt Nam, một hiệu kính Nhật Bản quyết định mở cùng lúc 3 cửa hàng trong tháng qua.

Đó là Jins, thương hiệu kính Nhật Bản có 810 cửa hàng trên thế giới. Ông Atsushi Ogawa, Tổng giám đốc Jins Việt Nam nói con số hơn 2.000 đơn đặt trước "vượt xa mọi dự đoán", khi họ tìm hiểu phản ứng của thị trường Việt Nam qua cửa hàng pop-up (cửa hàng trưng bày, quy mô nhỏ, duy trì thời gian ngắn) mở ở Saigon Centre (TP HCM) hồi tháng 6.

"Chúng tôi thật sự ấn tượng", ông nói. Nhận thấy triển vọng, doanh nghiệp liên tục mở 3 điểm bán tại TP HCM trong cùng một tháng. Ông Atsushi Ogawa cho biết doanh số tháng đầu cũng "vượt kỳ vọng".

Khách mua sắm tại cửa hàng của Jins ở Aeon Mall Tân Phú Celadon tháng 11. Ảnh công ty cung cấp

Một chuỗi khác của Nhật Bản cũng đẩy mạnh hiện diện cuối năm. Tròn 5 năm vào thị trường, MUJI vừa nâng cấp cửa hàng trọng điểm trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn, TP HCM) rộng gấp 1,5 lần, đạt 3.300m2, thành cửa hàng lớn thứ ba của thương hiệu này ở Đông Nam Á.

Năm tài chính kết thúc vào tháng 8/2025, Muji Việt Nam có 17 cửa hàng, đứng thứ ba toàn cầu về tốc độ mở rộng mạng lưới, sau Nhật Bản và Trung Quốc. Tổng giám đốc MUJI Việt Nam Tetsuya Nagaiwa cho biết đang nhắm đến hiện diện ở Đà Nẵng, đặt mục tiêu 20 cửa hàng năm 2026.

Các ông lớn bán lẻ nước ngoài lâu năm cũng tất bật nâng cấp, mở mới điểm bán dịp này. Đầu tháng, Central Retail (Thái Lan) cải tạo xong một siêu thị thành trung tâm thương mại ở Hà Nội, diện tích hơn 35.000 m2.

Central Retail có kế hoạch mở thêm 10-12 trung tâm thương mại và 23-25 siêu thị GO! trong 3 năm tới. Trong khi, Aeon vừa mở thêm siêu thị tinh gọn ở phường Bình Dương (TP HCM), nâng cấp Aeon Mall Bình Tân. Tháng 7, Tổng giám đốc Aeon Việt Nam Tezuka Daisuke nêu mục tiêu tăng 3 lần quy mô hiện diện sắp tới.

Bán lẻ ngoại tăng mở rộng trong bối cảnh niềm tin người tiêu dùng cải thiện, đón đầu mùa mua sắm Tết Dương lịch và Nguyên đán. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Việt Nam trong nghiên cứu mới công bố của UOB ghi nhận mức 67 điểm, cao hơn nhiều trung bình khu vực (54 điểm) và tăng ba điểm so với năm ngoái.

Lo ngại về sinh hoạt phí đã giảm 3 điểm phần trăm, xuống còn 50%. Hơn 70% kỳ vọng tình hình tài chính tốt hơn năm tới. Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân UOB Việt Nam, nhận định tâm lý người tiêu dùng vẫn bền bỉ.

Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đầu năm tăng nhanh hơn cùng kỳ 2024, với 9,3% so với 8,8%. Loại trừ yếu tố giá tăng thì tăng 7%, vẫn cao hơn mức 4,8% của 10 tháng 2024. HSBC cho rằng doanh thu bán lẻ liên quan đến tiêu dùng đầu cuối đã có "nhiều cải thiện ý nghĩa".

Du lịch phục hồi tốt cũng trợ lực bán lẻ. Mười tháng năm 2025, khách quốc tế đạt gần 17,2 triệu lượt, tăng 21,5% so với cùng kỳ. Theo HSBC, Việt Nam dẫn đầu ASEAN về phục hồi du lịch, trở thành điểm đến yêu thích mới của khách Trung Quốc, góp phần hỗ trợ nền kinh tế trước những áp lực thương mại quốc tế.

Tuy nhiên, thách thức chung là sức mua chưa hoàn toàn vững chắc. Cục Thống kê chỉ ra lĩnh vực này tăng 9,3% trong 10 tháng đầu là cải thiện so với cùng kỳ 2024, nhưng thấp hơn mức 10,5% của 2023 và 12,3% năm 2019, trước Covid.

Nghiên cứu của UOB chỉ ra khách hàng trẻ (Gen Z, sinh ra từ 1997 đến năm 2012) đang ít có sự chuẩn bị tài chính. Theo đó, 5% người nhóm này được hỏi hoàn toàn không có chuẩn bị về quỹ dự phòng và bảo hiểm. Chưa đến một nửa (47%) có tiết kiệm đủ chi tiêu hơn 3 tháng.

Cùng với đó, người tiêu dùng ngày càng kỹ tính, đòi hỏi sự thích ứng của các nhà bán lẻ ngoại trong việc bản địa hóa, cung cấp sản phẩm bền vững. Nghiên cứu của UOB cho biết biến đổi khí hậu, thiên tai và ô nhiễm là mối quan tâm hàng đầu của 66% người tham gia khảo sát, vượt vấn đề thuế quan của Mỹ (59%).

Sự thay đổi này đã định hình lại hành vi mua sắm, khi cứ ba người tiêu dùng Việt thì có một người sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm thân thiện môi trường, cao hơn trung bình khu vực 11 điểm phần trăm.

Một không gian bán đồ chuyên dùng xe máy tại Việt Nam của MUJI. Ảnh công ty cung cấp

Theo đó, phía MUJI cho biết đã nghiên cứu lối sống của người Việt nhằm điều chỉnh thiết kế, thành phần sản phẩm và cách tiếp cận phân khúc. Họ hợp tác trực tiếp với nhiều nhà cung cấp nội địa, khai thác nguyên liệu địa phương để tung ra các mặt hàng nông sản, nội thất gỗ cao su hay áo mưa, mũ bảo hiểm phục vụ thói quen đi xe máy. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam", Tổng giám đốc Tetsuya Nagaiwa nói.

Để thu hút khách hàng, cửa hàng Jins thiết kế dựa trên hệ thống đo lường Shakkan-hō cổ xưa của Nhật Bản, được cho là tạo ra không gian phù hợp với con người, giảm nhiễu thị giác. Họ còn gây chú ý khi bán các mẫu kính với tính năng như bản lề chuyển động đa hướng, hiệu ứng má hồng cho người đeo hay không thể gãy khi giẫm phải...

Viễn Thông