Đoàn xe 'dồn toa' khi nối đuôi đổ đèo

Quảng Ngãi3 xe đi nối tiếp nhau lúc đổ đèo đèo đã xảy ra va chạm, khi xe phía trước phanh đột ngột, hôm 7/6.

Đoàn xe 'dồn toa' khi nối đuôi nhau đổ đèo Khoảnh khắc 3 xe bị "dồn toa" khi đổ đèo. Video: Hiep Vu Van

Tình huống giao thông: Ba xe gồm bán tải, MPV và SUV đổ đèo sát nhau với tốc độ khoảng 50 km/h, nhiều đoạn lên 60 km/h, trên đèo Vi Ô Lắc. Đến một đoạn dốc cao, chiếc SUV màu đen dừng đột ngột, hai xe phía sau không phanh kịp nên va chạm. Trong khi đó xe gắn camera hành trình giữ khoảng cách xa hơn nên phanh kịp thời.

Kỹ năng lái xe: Giữ khoảng cách an toàn là điều cơ bản của một tài xế, nhưng không ít tài xế vẫn có thói quen đi sát xe trước, "điền vào chỗ trống". Khi đổ đèo, hành vi này lại càng trở nên nguy hiểm bởi quán tính lớn, đường quanh co liên tục sẽ khiến tài xế khó làm chủ tốc độ và tay lái hơn so với đi thẳng.

Vì vậy, khi đổ đèo, các tài xế cần luôn giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước đủ lớn, ví dụ ở tốc độ 60 km/h trên đường trường được khuyến cáo khoảng 35 m, thì khi đổ đèo, nên ở mức 40-45 m, thậm chí 50 m.

Ngoài ra, khi di chuyển trên đường đèo, nếu phía đối diện vắng xe, vạch nét đứt, tài xế nên đi kiểu so le so với xe trước, tức không đi trùng với vệt bánh xe trước. Bởi lẽ, khi đi đúng vệt mà xe trước vừa đi, tài xế sẽ có xu hướng nhìn thẳng vào xe trước, khiến tầm quan sát trở nên hẹp hơn, khó phát hiện xe từ những góc khuất.

Phạm Hải