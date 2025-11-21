Đoàn xe cưới lạc đường vì bám đuôi ôtô lạ

Trung QuốcTưởng chiếc Audi vượt lên trong sương mù là xe dẫn đoàn, 7 ôtô chở đoàn nhà trai đi đón dâu đã nối đuôi nhau chạy thẳng vào sân một nhà máy lạ.

Sự việc hi hữu xảy ra sáng 16/11 tại huyện Phong Khâu, thành phố Tân Hương (tỉnh Hà Nam). Camera an ninh ghi lại cảnh một chiếc Audi màu đen rẽ vào cổng nhà máy, ngay phía sau là đoàn xe hoa được trang trí nơ đỏ lần lượt nối đuôi đi vào theo.

Đoàn xe cưới đi nhầm vào xưởng của ông Zhang. Ảnh cắt từ video

Ông Zhang, chủ nhà máy, cho biết sáng hôm đó ông lái xe đi làm như thường lệ. Khi gần đến nơi, ông vượt qua một đoàn xe đám cưới đang di chuyển chậm do sương mù dày đặc.

"Khi tôi vừa đỗ xe và bước xuống, bất ngờ thấy một ôtô lạ chạy thẳng vào sân, rồi chiếc thứ hai, thứ ba cứ thế lao tới", ông Zhang kể. Tổng cộng có 7 chiếc xe của đoàn đón dâu đi vào khuôn viên nhà máy của ông.

Theo ông Zhang, nguyên nhân sự nhầm lẫn đến từ việc xe của ông cùng hiệu Audi và cùng màu đen với chiếc xe dẫn đoàn thực tế của đám cưới. Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế do sương mù, khi thấy ông Zhang vượt lên, các tài xế phía sau đã mặc định đây là xe dẫn đường nên đồng loạt bám theo khi ông rẽ phải, trong khi xe dẫn đường thật sự vẫn đi thẳng.

Sau phút bối rối, các tài xế trong đoàn rước dâu nhận ra sự nhầm lẫn. Cả đoàn nhanh chóng quay đầu xe để trở lại lộ trình đúng, kịp giờ lành đón dâu.

Đoạn video ghi lại tình huống này sau đó thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người cho rằng đây là kỷ niệm thú vị cho cả cô dâu chú rể và đoàn rước dâu vì sự lơ đễnh của các tài xế.

"Tết năm ngoái bạn tôi cưới, đoàn đi đón dâu lúc 12h đêm gồm 6 chiếc BMW, lúc về nhập nhằng thế nào thành 15 chiếc, đón tận 3 cô dâu về khu chung cư vì sương mù và trời tối", một người bình luận.

Nhật Minh (Theo Sina/163.com)