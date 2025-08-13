Đoàn Vespa cổ chở khách du lịch vượt đèn đỏ ở TP HCM bị phạt

10 tài xế trong đoàn xe máy chở khách đi tour dạo quanh trung tâm TP HCM vượt đèn đỏ ở giao lộ bị xử phạt 50 triệu đồng.

Ngày 13/8, đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT TP HCM) lập biên bản 10 tài xế trong đoàn xe máy Vespa thuộc công ty dịch vụ du lịch ở phường Sài Gòn về hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn giao thông theo Nghị định 168.

Đoàn xe máy chở khách du lịch vượt đèn đỏ ở TP HCM bị phạt Đoàn xe Vespa chở khách du lịch tham quan TP HCM vượt đèn đỏ. Video: Người dân cung cấp

Trước đó, sáng 11/8, hơn 20 xe Vespa chở khách du lịch đi theo nhóm trên đường Lê Lợi. Khi đến giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, phường Sài Gòn, đèn giao thông chuyển sang vàng và đỏ, 10 xe trong số này không giảm tốc độ và tiếp tục rẽ phải tới đường Lê Thánh Tôn.

Một số xe còn luồn lách qua dòng phương tiện đang dừng trước vạch đèn giao thông và người đi bộ băng qua đường. Nút giao nơi dòng xe vi phạm không có mũi tên xanh cho phép rẽ phải khi đèn đỏ.

Đoàn xe nói trên thuộc công ty du lịch chuyên tổ chức tour tham quan TP HCM bằng Vespa cổ, thu hút nhiều khách nước ngoài. Làm việc với cảnh sát, đại diện công ty cam kết không để sự việc tái diễn, khi chở khách sẽ đảm bảo an toàn.

Đình Văn