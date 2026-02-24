Thanh HóaHậu vệ Đoàn Văn Hậu ghi bàn từ giữa sân, giúp Công an Hà Nội thắng ngược Thanh Hóa 3-1 ở trận đấu bù vòng 10 V-League 2025-2026 tối 24/2.

Phút 67, có bóng từ giữa sân chếch cánh trái, Văn Hậu liền sút xa. Bóng đi cầu vồng găm thẳng vào khung thành Thanh Hóa bất chấp thủ môn Xuân Hoàng nỗ lực bay người hết cỡ. Tuyệt phẩm "lá vàng rơi" này giúp CAHN dẫn ngược 2-1 đồng thời sửa sai cho đàn em Đình Bắc.

Trước đó, phút 28, Đình Bắc mắc sai lầm khi chuyền bóng ngược về cho Quang Hải thiếu chính xác. Bóng đến chân Damoth Thongkhamsavath, và tiền vệ người Lào, trong thế đối mặt, bình tĩnh bấm bóng qua tay thủ môn Nguyễn Filip. Bóng đập xà ngang tung lưới đội khách mở tỷ số cho Thanh Hóa. Đây là bàn thứ ba của Damoth sau hai trận liền ở V-League.

Đoàn Văn Hậu lập siêu phẩm để 'sửa sai' cho Đình Bắc

Đình Bắc cũng kém duyên trận này, dù có nhiều cơ hội. Phút thứ 7, thủ môn Xuân Hoàng băng ra ngoài vòng cấm phá bóng đến chân tiền đạo đội khách, nhưng anh lại lốp bóng quá cao khi khung thành bỏ trống. Đến phút 54, Đình Bắc chuyền bóng để Alan thoát xuống sút trúng tay Trịnh Văn Lợi trong vòng cấm giúp CAHN được phạt đền. Chính Alan đánh bại Xuân Hoàng gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Đến phút 80, Quang Hải chuyền bóng thuận lợi để Alan đệm bóng cận thành gia tăng cách biệt lên 3-1.

Đình Bắc mắc sai lầm nhưng các đồng đội giúp anh sửa sai để CAHN thắng ngược Thanh Hóa 3-1 ở trận đấu bù vòng 10 V-League 2025-2026 tối 24/2. Ảnh: VPF

Phút 90+4, không lâu sau khi vào sân, trung vệ Vitao nỗ lực ngăn Ngọc Mỹ phản công, cố tình đốn ngã cầu thủ Thanh Hóa. Bị phạm lỗi ác ý, nên sau khi ngã xuống, tiền vệ U23 Việt Nam đứng dậy đuổi theo trả đũa Vitao, nhưng trọng tài Ngô Duy Lân kịp thời ôm lại can ngăn. Ông Lân rút thẻ đỏ trực tiếp với Vitao nhưng sau đó tham khảo VAR rồi xóa thẻ đỏ, chỉ phạt thẻ vàng.

Bên cạnh sai lầm của Đình Bắc, CAHN đã có trận thắng xứng đáng khi họ chơi áp đảo, tạo nhiều cơ hội để hạ gục chủ nhà. Ba điểm có được giúp đội bóng Thủ đô củng cố đỉnh bảng với 32 điểm, bỏ xa đội nhì bảng Ninh Bình 5 điểm và đá ít hơn một trận. Nếu thắng tiếp trận đấu bù với Đà Nẵng, CAHN sẽ gia tăng cách biệt lên 8 điểm.

ALan lập cú đúp giúp CAHN thắng ngược Thanh Hóa 3-1 ở trận đấu bù vòng 10 V-League 2025-2026 tối 24/2. Ảnh: VPF

Trái với sự thống trị trên đỉnh bảng của CAHN, Thanh Hóa đang trải qua mùa giải khó khăn về tài chính và nhân sự khi thường xuyên vật lộn ở nhóm trụ hạng. Họ thậm chí chỉ có ba cầu thủ và hai thủ môn đăng ký trong danh sách dự bị. Hai thủ môn Lê Anh Tuấn và Y Êli Niê thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả áo thi đấu để sẵn sàng vào sân. Đến phút 90, thủ môn Y Êli Niê vào thay Quốc Phương, đá tiền vệ tấn công nhưng anh không một lần chạm bóng.

Trận thua này tiếp tục khiến đội bóng xứ Thanh đứng thứ 12, chỉ hơn đội 13 là PVF-CAND một điểm và hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 5 điểm.

Đội hình xuất phát

Thanh Hóa: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Bá Tiến, Odilzhon Alisherovich, Văn Lợi, Quốc Phương, Ngọc Hà, Xuân Hưng, Damoth Thongkhamsavath, Văn Tùng, Ngọc Mỹ.

CAHN: Nguyễn Filip, Pedant Quang Vinh, Việt Anh, Đình Trọng, Mauk, Thành Long, Đình Bắc, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đô, Alan.