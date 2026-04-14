Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My diện đồ ăn ý

Hôm 13/4, hình ảnh Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đi cà phê được chia sẻ trên mạng xã hội. Cả hai cùng diện áo đen và đội mũ lưỡi trai của Polo Ralph Lauren.
Đoàn Văn Hậu kết hôn Hải My cuối năm 2023 sau ba năm gắn bó. Nhiều năm qua, cả hai thường xuyên diện đồ giống nhau về màu sắc, phong cách trong đời thường, du lịch lẫn dự sự kiện.
Trong các dịp đặc biệt, họ thường chọn áo dài cùng tông như xanh, vàng, trắng. Doãn Hải Mỹ cho biết thỉnh thoảng chồng cô làm stylist cho phong cách của cả hai.
Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu làm tiệc thôi nôi cho con trai - bé Lúa - tháng 5/2025.
Doãn Hải My chuộng công thức phối đồ đơn giản, nhấn bằng túi hiệu. Tủ đồ của cô có nhiều mẫu của Chanel, Loui Vuitton, Goyard, mỗi chiếc trị giá hàng nghìn USD.
Trong một lần đi nghỉ dưỡng, cả hai cùng diện tông nâu. Sau khi sinh con, Doãn Hải My vẫn giữ được sắc vóc. Cô cho biết bí quyết để giữ được vẻ tươi trẻ, làn da đẹp là ít trang điểm. Người đẹp ưu tiên làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng và thoa kem dưỡng chống lão hóa đều đặn.
Thời trang đi biển của cả hai với sơ mi xanh dương và quần trắng. Theo Vogue, các đôi uyên ương thường thể hiện tình cảm qua cách diện đồ đôi.
Họ cùng chọn phong cách đơn sắc qua các thiết kế cơ bản. Sau khi sinh con năm 2024, Doãn Hải My tích cực tập gym để lấy lại vòng eo nhỏ. Hiện cô tập trung kinh doanh, làm mẫu và tham gia quảng cáo cho các nhãn hàng.
Cả hai phối bộ cánh hai tông màu đen, hồng khi đi xem concert của Blackpink ở Hà Nội năm 2023.
Vợ chồng cầu thủ chọn trang phục tông hồng pastel khi tới một khu resort trên bãi biển. Để tạo vẻ sang trọng, họ dùng phụ kiện của Louis Vuitton gồm túi mini và sneakers.
Thời trang Giáng sinh đồng điệu của cả hai với áo khoác trắng và áo thun đen bên trong.
Tại một sự kiện mỹ phẩm, cặp sao được khen diện đồ thanh lịch. Doãn Hải My ghi điểm bằng đầm cape phối túi Dior. Đoàn Văn Hậu mặc đơn giản với sơ mi và quần linen.
Doãn Hải My, 25 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Đoàn Văn Hậu, 27 tuổi, được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi. Anh từng là sự lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ trái ở các cấp độ đội tuyển thời HLV Park Hang-seo, góp phần giành huy chương vàng Sea Games 2018, giành á quân giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, HC vàng SEA Games 2019.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp