Đoàn Văn Hậu an ủi Doãn Hải My

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu tặng hoa cho Doãn Hải My, ôm an ủi khi cô trượt top 5 Hoa hậu Việt Nam, tối 20/11, tại TP HCM.

Văn Hậu ôm Doãn Hải My Cầu thủ Văn Hậu chạy lên sân khấu tặng hoa và ôm bạn gái. Video: Vân An.

Hậu vệ đội tuyển quốc gia Việt Nam ngồi hàng ghế đầu cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng. Mỗi khi đến phần thi của Hải My, anh hào hứng vỗ tay, chăm chú quan sát. Khi hết chương trình, Hải My phải chụp ảnh lưu niệm với dàn thí sinh. Văn Hậu đứng chờ 30 phút để tặng hoa cho cô.

Khi gặp nhau, anh ôm lấy bạn. Cả hai trò chuyện cùng gia đình Hải My khá lâu. Khi thấy con gái và cầu thủ thu hút sự chú ý của đám đông, bố Hải My nhắc họ tách nhau ra. Văn Hậu và Hải My vướng tin đồn hẹn hò từ trước đêm chung kết. Tuy nhiên, hai người từ chối trả lời chuyện tình cảm.

Doãn Hải My và Văn Hậu. Ảnh: Khang Thái.

Doãn Hải My sinh năm 2001, vào top 10 chung cuộc. Cô gái Hà Nội là ứng viên sáng giá nhờ nhan sắc ngọt ngào, thanh lịch. Dù chỉ cao 1,67 m, người đẹp tỏa sáng liên tiếp trong các đêm thi phụ với hình thể đẹp (số đo ba vòng 78-56-89 cm), thần thái rạng rỡ, tự tin. Cô nữ sinh Đại học Luật Hà Nội giỏi tiếng Anh, có năng khiếu đàn piano và hát, được vào Top 5 "Người đẹp Tài năng".

Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, đang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017. Cầu thủ có mặt trong đội hình giành huy chương vàng Sea Games 2018.

Vân An