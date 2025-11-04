Đoạn tường thành Huế đổ sụp do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến một đoạn tường dài khoảng 15 m của Hoàng thành Huế, nằm gần cổng Hòa Bình, bất ngờ đổ sập vào tối 2/11.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, khoảng 18h45 ngày 2/11, một đoạn tường Hoàng thành Huế, đoạn qua đường Đặng Thái Thân, bất ngờ đổ sập. Phần tường sập dài khoảng 15 m, nằm cách cổng Hòa Bình chừng 50 m.

Đoạn tường thành bị sập. Ảnh: Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế

Ngay sau sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã huy động lực lượng rào chắn, căng bạt che phủ và đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và nhân viên.

Sáng 3/11, Trung tâm phối hợp với đại diện Sở Xây dựng tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng. Kết quả ghi nhận đoạn tường sụp gồm nhiều viên gạch vồ đã tách rời, liên kết yếu. Tường được xây ba lớp, hai mặt ngoài bằng gạch vồ, phần giữa độn đất sét. Một số đoạn tường lân cận cũng có dấu hiệu nghiêng, nứt và suy yếu, có thể tiếp tục dịch chuyển nếu mưa lớn kéo dài.

Cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế báo cáo UBND TP Huế về sự cố thiên tai, đồng thời đề xuất chỉ đạo các đơn vị liên quan khảo sát chi tiết, đánh giá mức độ hư hại và đưa ra giải pháp khắc phục.

Kinh thành Huế được xây theo kiểu Vauban, diện tích khoảng 520 ha, chu vi hơn 10.500 m. Toàn bộ hệ thống thành quách gồm Kinh thành (thành ngoài), Hoàng thành và Tử cấm thành (thành trong) nằm trên cùng một trục, quay về hướng Nam - Đông Nam, dựa vào địa thế núi Ngự và sông Hương.

Hoàng thành là trung tâm chính trị và hành chính của triều Nguyễn, được xây dựng năm 1804 và hoàn thiện vào năm 1833. Công trình có diện tích khoảng 36 ha, hình gần vuông, mỗi cạnh dài khoảng 600 m. Bên trong có hơn 100 công trình kiến trúc lớn nhỏ, chia thành nhiều khu vực với các chức năng riêng.

Đơn vị cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý khẩn cấp, đồng thời nghiên cứu giải pháp lâu dài nhằm bảo đảm độ bền và gìn giữ giá trị của Quần thể di tích Cố đô Huế.

Vị trí tường thành sập đoạn qua đường Đặng Thái Thân. Đồ hoạ: Đỗ Nam

Từ 25/10, miền Trung mưa lớn, tâm mưa là Huế. Nước tràn vào kinh thành Huế, gây ngập 0,5-1 m. Tối ngày 27/10, mực nước sông Hương và sông Bồ vượt báo động ba, đỉnh lũ sông Hương đạt 5,05 m, khiến 32/40 xã, phường TP Huế ngập 1-2 m. Kinh thành Huế ở bờ bắc sông Hương bị nước lũ bao vây.

TP Huế ghi nhận 14 người chết sau đợt mưa lũ vừa qua. Hiện nay, trên địa bàn còn 8/40 xã, phường ngập khoảng 0,3-0,5 m, một số nơi bị ảnh hưởng nặng như Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Phú Hồ.

Tuấn Anh